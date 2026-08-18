La lonja de Corcubión lleva el pulpo y la pesca artesanal directamente a los fogones

Jornadas de pulpo y longuirón en Corcubión Cedida

Del mar a la cocina y, después, al plato. Los productos desembarcados en la lonja de Corcubión serán los protagonistas este fin de semana de tres showcookings que permitirán al público conocer nuevas formas de preparar las capturas de la pesca costera artesanal y, además, degustar el resultado.

Las demostraciones forman parte de las Xornadas Gastronómicas de la Cofradía de Pescadores, que se celebrarán del viernes al domingo entre el puerto y la lonja. Diego Novas, Miguel Mosteiro y Michael Pacheco serán los encargados de ponerse ante los fogones durante las tres jornadas.

El primero será Diego Novas, el viernes a las 19.00 horas. El cocinero, que define su propuesta como “cociña gamberra” basada en el producto de proximidad, ha pasado por proyectos como Barrabasada y el Palacio de la Oliva, en Vigo, y actualmente está al frente de Choubisnes.

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El sábado, también a las 19.00 horas, tomará el relevo Miguel Mosteiro, responsable de Gastrolab Arousa y un rostro habitual tanto en citas gastronómicas como en televisión. Mosteiro tendrá un papel especialmente importante durante las jornadas, ya que también será el responsable de la oferta de la carpa gastronómica.

Y allí el pulpo será el rey. Se podrá probar a la brasa y á feira, además de en croquetas y empanada. La carta incorporará igualmente longueirón y empanada de millo de sardina. La cocina funcionará el viernes de 20.00 a 23.30 horas; el sábado, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30; y el domingo, de 13.00 a 17.00 horas.

Michael Pacheco cerrará los showcookings el domingo a las 12.00 horas. El joven cocinero fue finalista en la última edición del certamen Talentos by Abril y llegó a la final celebrada en el Centro Superior de Hostelería de Galicia precisamente con una creación relacionada con el gran protagonista del fin de semana: una 'Tintura de pulpo'.

Conocer el producto antes de cocinarlo

Las jornadas no se limitarán a degustar las capturas. La cofradía quiere también acercar al público lo que ocurre antes de que el producto llegue a la cocina. El sábado, a las 12.30 horas, profesionales del sector explicarán en la propia lonja cómo se desarrolla la pesca y comercialización del pulpo en Corcubión y compartirán curiosidades sobre una especie con especial peso en la actividad pesquera local.

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Los más pequeños podrán incluso descubrir qué esconden los cefalópodos por dentro. A las 12.00 horas se celebrará un taller de disección dirigido a niños de entre 6 y 12 años, que podrán examinar ejemplares como el calamar y realizar observaciones al microscopio.

A las 19.30 horas habrá una segunda actividad, en esta ocasión para todas las edades, dedicada a explorar la biodiversidad marina mediante animales, conchas y otros elementos didácticos.

Los tres showcookings son gratuitos y cuentan con 30 plazas cada uno. La reserva debe realizarse a través del 981 746 951 y cada persona podrá inscribirse únicamente en una de las tres demostraciones para facilitar la participación del mayor número posible de asistentes. Los talleres también son gratuitos y requieren inscripción previa debido a la limitación de plazas.