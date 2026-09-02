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Corcubión

Los buceadores de Fisterra, Corcubión y Lira exigen mejores precios para el longueirón 

El sector no faenó en la jornada del miércoles ni lo hará en lo que resta de semanas en señal de protesta por la baja cotización

Redacción Carballo
02/09/2026 20:35
Reunión de Óscar Insua con mergulladores de Fisterra
Una reunión del diputado del BNG Óscar Insua con mergulladores de Fisterra
Cedida
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Los mergulladores de Fisterra, Corcubión y Lira renunciaron este miércoles a salir a faenar como protesta por los bajos precios que lleva el longueirón, a la vez que anunciaron que mantendrán la medida hasta el próximo lunes y no descartan retomarla más adelante si la baja cotización del bivalvo se mantiene. 

“Basta xa de prezos inxustos para un produto de primeira”, dicen los profesionales en el cartel difundido para informar al consumidor de su decisión. En el mismo exigen también “máis respecto polo noso traballo, polo noso esforzo e polo noso produto”, recordando que se trata de un oficio duro y sacrificado en el que día tras día se juegan la vida bajo el agua. 

En declaraciones a Radio Nordés Cadena Ser el titular de una de las tres embarcaciones que en Corcubión se dedican al erizo, la navaja y el longueirón explicó que el kilo de éste último se está pagando en lonja a entre 6 y 6,50 euros, mientras que una simple tapa en cualquier restaurante de la localidad cuesta 20 euros. 

Para reforzar más su protesta recordó que la cotización del longueirón sigue estando en niveles similares a la etapa anterior al euro. Por ello criticó a las cofradías de pescadores apuntando que “teñen que mirar máis por nós porque co erizo, a navalla e o longueirón deixámoslles moitos cartos ao longo do ano”. 

Fuentes próximas al pósito corcubionés abogaron por el diálogo y criticaron que la decisión de parar se tomase sin consultar con ellos, a la vez que apuntaron que el miércoles el longueirón alcanzó precios de 8 y 11 euros en la rula local. 

Consideran asimismo que el más perjudicados por la medida puede ser el propio sector por cuanto el miércoles en la lonja local siguió subastándose longueirón con normalidad procedente de las capturas de los mergulladores de localidades como Camariñas y Muxía.

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