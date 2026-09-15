El BNG lleva al Parlamento el problema de los vestuarios para mariscadores en el puerto de Corcubión

El diputado del BNG Óscar Ínsua Cedida

El diputado del BNG en A Costa de la Muerte, Óscar Ínsua, logró el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia para que la Xunta solucione el problema de los vestuarios para mariscadores y buceadores en el puerto de Corcubión.

En una proposición no de ley, el parlamentario reclamó condiciones laborales y sanitarias mínimas para las mariscadoras de las cofradías de Corcubión y que puedan disponer de vestuarios y duchas dignas en el puerto de la localidad.

En la iniciativa del BNG se indica que las mariscadoras y buceadores solo pueden hacer uso de un habitáculo de 4 metros cuadrados para cambiarse, detrás de las oficinas de la cofradía, que cuenta con una sola ducha y que imposibilita que puedan cambiarse y asearse con normalidad antes y después de trabajar en el mar.

Insua explicó que se desconocen las razón por las que las nuevas instalaciones del puerto construidas en 2023, que sí cuentan con espacio y duchas suficientes, están siendo usadas solo por los marineros de los barcos que atracan allí.

“Se os vestiarios xa existen, por que a solución que se nos ofrecen é volver falar de liñas de axudas para facer obras?”, se preguntó.

Para el diputado, no parece razonable que la Xunta gaste tantos recursos en ayudas públicas cuando este problema concreto no precisaría una nueva inversión, sino mediar con todas las partes para que se cumpla la finalidad, que no es otra que se puedan usar por todos y todas las profesionales del mar en el puerto de Corcubión.

Insua afirmó que la enmienda de los populares carecía de sentido pero agradeció en todo caso el apoyo a la iniciativa nacionalista y emplazó a la Xunta a ejercer sus responsabilidades.