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Corcubión

El gobierno de Corcubión dará a conocer el día 3 de octubre el proyecto de rehabilitación del casco histórico y de la Praza de Castelao

Las explicaciones correrán a cargo de los propios arquitectos redactores, el prestigioso estudio Creus&Carrasco

Redacción Carballo
23/09/2026 20:29
Recreación de la solución propuesta para la plaza
Recreación de la solución propuesta para la plaza
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La Concellaría de Urbanismo, Medio Ambiente e Sustentabilidade del Concello de Corcubión convoca a vecinos, asociaciones e instituciones públicas del municipio a asistir al acto de presentación del proyecto de rehabilitación del casco histórico de la villa, reconocido como Ben de Interese Cultural (BIC) y de la Praza Castelao.

Dicho acto se fija para el sábado día 3 de octubre, a las 19.30 horas, en la Capela do Pilar. Desde el ente local anuncian que serán los propios arquitectos redactores, el prestigioso estudio Creus&Carrasco, quienes se encarguen de explicar las líneas maestras de la actuación y las soluciones propuestas para mejorar la convivencia entre peatones y vehículos, mejorar la accesibilidad y recuperar el verde y las zonas de sombra que la plaza perdió con las palmeras.

"Non é un trámite máis: é o futuro do espazo que dá a benvida a quen visita Corcubión, é o corazón do noso pobo", dicen desde el Concello, a la vez que invitan a todos los vecinos a acudir para "escoitar, preguntar e opinar".

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