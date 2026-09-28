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Corcubión

Corcubión denuncia nuevos destrozos y restos de botellón junto al parque infantil

El gobierno municipal recuerda que está prohibido consumir alcohol en la vía pública

Manuel Bermúdez Bermúdez
28/09/2026 18:42
Destrozos en el casco urbano de Corcubión
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Los actos incívicos siguen repitiéndose en el casco urbano de Corcubión. En las últimas horas, el Concello denunció los daños ocasionados por vehículos en diferentes espacios públicos de la localidad, así como la aparición de basura y cristales procedentes de un botellón en las inmediaciones del parque infantil del Campo do Rollo

Pese a las continuos llamamientos hechos desde el gobierno municipal para evitar estas conductas, especialmente en verano, estos daños siguen produciéndose. En el primer caso, fuentes locales atribuyen los daños en el patrimonio y el mobiliario urbano a las maniobras y conductas irresponsables de algunos conductores. 

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Desde el Concello reclaman respeto por los espacios públicos y la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los responsables de los desperfectos. También piden a las personas que presencien este tipo de infracciones o dispongan de información sobre ellas que se pongan en contacto con la administración local. 

Con respecto a la basura y los cristales en el parque infantil, desde el gobierno municipal recuerdan que en la zona ya existen carteles que indican expresamente la prohibición de consumir alcohol en la vía pública y advierte de que este tipo de comportamientos generan además gastos de limpieza y reparación que deben asumir el conjunto de los vecinos. 

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