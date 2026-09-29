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Corcubión

El BNG pide acelerar los trámites del puerto mixto de Corcubión

El diputado nacionalista Óscar Insua reclama además que los presupuestos autonómicos de 2027 incorporen una partida específica para el proyecto

Manuel Bermúdez Bermúdez
29/09/2026 20:18
Vista del puerto de Corcubión
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El BNG llevará al Parlamento gallego una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta que acelere la tramitación del puerto mixto de Corcubión, actualmente en fase de evaluación ambiental ordinaria, y que concrete un calendario para completar el procedimiento administrativo y llegar a la licitación de las obras.

El diputado nacionalista Óscar Insua reclama además que los presupuestos autonómicos de 2027 incorporen una partida específica para el proyecto, de manera que exista financiación disponible para licitar e iniciar los trabajos una vez superados los trámites ambientales y administrativos pendientes.

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La formación quiere que la Xunta detalle qué fases de la evaluación ambiental se han completado, qué documentación e informes se han elaborado y qué cuestiones permanecen pendientes. El BNG sitúa el inicio de esta tramitación en septiembre de 2023 y considera necesario conocer el calendario que maneja Portos de Galicia para cerrar el expediente.

La continuidad del proyecto ha sido ratificada recientemente por el propio organismo autonómico. El pasado 18 de septiembre, Portos de Galicia informó, tras una reunión de su presidenta, Natalia Botana, con el alcalde de Corcubión, Francisco Javier Domínguez, de que continúa trabajando en la propuesta del puerto mixto. Ambas administraciones acordaron paralizar la reversión al Estado de determinados terrenos portuarios porque parte de ese suelo coincide con el espacio previsto para la futura infraestructura.

Información sobre el estudio económico

Otra de las cuestiones sobre las que el BNG solicita explicaciones es el estudio de impacto económico del puerto. Según la formación, el PP informó recientemente de la existencia de unas primeras conclusiones, por lo que reclama que la documentación se haga pública y que la Xunta aclare cuál es su finalidad y si forma parte del procedimiento ambiental o administrativo.

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Insua sostiene que “a avaliación ambiental do porto mixto está a tardar demasiado” y critica la forma en la que, a su juicio, se está trasladando la información sobre los avances del proyecto.

El diputado también vincula sus iniciativas a la próxima elaboración de las cuentas autonómicas. “Todos os veciños e veciñas temos dereito a ter e ver esa información e como está a tramitación”, afirma, al tiempo que reclama que el proyecto cuente con financiación en los próximos presupuestos.

La Xunta ya incluyó el puerto mixto de Corcubión entre las actuaciones de Portos de Galicia en fase inicial contempladas en las cuentas de 2026, aunque la información difundida entonces no individualizaba una cuantía concreta para esta infraestructura.

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