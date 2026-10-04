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Corcubión

El BNG atribuye a una baja laboral el retraso en el pago de las nóminas del Concello de Corcubión

El grupo acusa a los socialistas de utilizar una circunstancia puntual para desgastar al gobierno municipal

Manuel Bermúdez Bermúdez
04/10/2026 19:42
El gobierno municipal del BNG en Corcubión
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El BNG de Corcubión atribuye a una incidencia administrativa derivada de una baja laboral el retraso en el pago de las nóminas del personal municipal que había denunciado el PSOE. El gobierno local sostiene que se trata de una situación puntual y asegura que trabaja para resolverla cuanto antes.

Según la explicación ofrecida por los nacionalistas, la persona que habitualmente tiene entre sus funciones una de las firmas necesarias para autorizar los pagos se encuentra en situación de incapacidad temporal. El ejecutivo municipal asegura que, desde que surgió el problema, se buscó una solución para habilitar a otra persona que pueda efectuar las firmas y permitir que las nóminas se tramiten.

El BNG señala además que en más de tres años de legislatura no se había producido ningún retraso en el pago de las nóminas del personal municipal y enmarca lo ocurrido en la coincidencia de una ausencia con las fechas en las que debía realizarse la tramitación administrativa.

El gobierno local pide disculpas a los trabajadores por las molestias ocasionadas y reconoce las consecuencias que un retraso de este tipo puede tener en las economías familiares. Asegura, por ello, que está trabajando para solucionar la incidencia con la mayor rapidez posible.

El comunicado llega después de las críticas formuladas por el PSOE y eleva además el tono del enfrentamiento entre ambas formaciones. El BNG acusa a los socialistas de utilizar una circunstancia puntual para desgastar al gobierno municipal y cuestiona que se haya introducido en la confrontación política una situación relacionada con la salud de una trabajadora.

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