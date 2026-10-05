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Corcubión

Corcubión proyecta una Praza de Castelao más verde y con más protagonismo de los peatones

El Concello presentó el sábado a los vecinos las líneas de la reforma

Manuel Bermúdez Bermúdez
05/10/2026 18:57
Proyección de lo que será la futura Praza de Castelao de Corcubión
Proyección de lo que será la futura Praza de Castelao de Corcubión
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La Praza de Castelao de Corcubión cambiará de aspecto y, sobre todo, de distribución para conceder un mayor protagonismo a los peatones. El Concello presentó el sábado a los vecinos las líneas de la reforma de este céntrico espacio, una actuación que busca mejorar la accesibilidad, reducir las barreras existentes y recuperar superficie actualmente condicionada por la circulación y los diferentes niveles de la plaza.

La presentación corrió a cargo de los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco, del estudio Creus e Carrasco, responsables de un proyecto que se integra en una intervención de mayor alcance sobre el casco histórico de Corcubión, declarado Bien de Interés Cultural.

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Uno de los principales cambios será la eliminación de bordillos y desniveles, de manera que los diferentes espacios tengan una mayor continuidad. La circulación rodada no desaparecerá, ya que la Praza de Castelao continúa siendo un punto de paso importante dentro de la localidad, pero se reorganizará para compatibilizarla con una mayor superficie destinada a los peatones.

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La transformación también llegará a la vegetación. El proyecto prevé incrementar la presencia de árboles y recuperar zonas de sombra, especialmente después de la pérdida de las palmeras que durante años formaron parte de la imagen de este espacio.

Esta primera actuación está presupuestada en alrededor de 330.000 euros y la intención municipal es comenzar por la rúa Antonio Porrúa, actuando en el entorno de la fuente, para continuar progresivamente hacia la Praza de Castelao y el frente litoral. El Concello aspira a iniciar los trabajos este año y completar esta parte de la intervención antes del próximo verano.

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