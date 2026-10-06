Boca de Sapo abre en Corcubión un ciclo para analizar qué hay detrás de los incendios forestales

La asociación Boca do Sapo de Corcubión, reclamando la apertura del centro de día Boca do Sapo

La asociación Boca de Sapo Comunidade Ecosocial e Cultural pone en marcha este mes de octubre en Corcubión ‘O que arde. Xornadas arredor do lume’, un ciclo que pretende abordar los incendios forestales desde diferentes perspectivas y analizar las múltiples causas que favorecen su aparición y propagación.

La iniciativa propone alejar el debate de la urgencia que habitualmente acompaña a los grandes incendios para reflexionar sobre cuestiones como la despoblación del rural, las políticas de prevención o los factores socioeconómicos. La entidad plantea las jornadas como un espacio para conversar y contrastar ideas al margen de la inmediatez de las redes sociales y de los bulos que circulan en torno a los fuegos forestales.

La primera cita tendrá lugar este sábado, a las 19.15 horas, en la Capela do Pilar, y estará protagonizada por la socióloga Elvira Santiago Gómez, profesora titular del Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación de la Universidade da Coruña.

Santiago presentará ‘Lume! Análise Social dos Incendios Forestais’, desde donde ofrecerá una aproximación social a la problemática de los incendios. La investigadora forma parte del Grupo LAPSO de Análise e Prospectiva Socio-política de la UDC, es miembro de la Federación Española de Sociología y de la European Sociological Association y secretaria de la Asociación STS España.

Esta será la primera de las actividades previstas dentro de ‘Xornadas arredor do lume’. Boca de Sapo irá dando a conocer próximamente el resto de propuestas que completarán el programa durante octubre.