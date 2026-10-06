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Corcubión

Boca de Sapo abre en Corcubión un ciclo para analizar qué hay detrás de los incendios forestales

La primera cita tendrá lugar este sábado, a las 19.15 horas, en la Capela do Pilar

Diana Bergara
06/10/2026 12:12
La asociación Boca do Sapo de Corcubión, reclamando la apertura del centro de día
La asociación Boca do Sapo de Corcubión, reclamando la apertura del centro de día
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La asociación Boca de Sapo Comunidade Ecosocial e Cultural pone en marcha este mes de octubre en Corcubión ‘O que arde. Xornadas arredor do lume’, un ciclo que pretende abordar los incendios forestales desde diferentes perspectivas y analizar las múltiples causas que favorecen su aparición y propagación.

La iniciativa propone alejar el debate de la urgencia que habitualmente acompaña a los grandes incendios para reflexionar sobre cuestiones como la despoblación del rural, las políticas de prevención o los factores socioeconómicos. La entidad plantea las jornadas como un espacio para conversar y contrastar ideas al margen de la inmediatez de las redes sociales y de los bulos que circulan en torno a los fuegos forestales.

La primera cita tendrá lugar este sábado, a las 19.15 horas, en la Capela do Pilar, y estará protagonizada por la socióloga Elvira Santiago Gómez, profesora titular del Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación de la Universidade da Coruña.

Santiago presentará ‘Lume! Análise Social dos Incendios Forestais’, desde donde ofrecerá una aproximación social a la problemática de los incendios. La investigadora forma parte del Grupo LAPSO de Análise e Prospectiva Socio-política de la UDC, es miembro de la Federación Española de Sociología y de la European Sociological Association y secretaria de la Asociación STS España.

Esta será la primera de las actividades previstas dentro de ‘Xornadas arredor do lume’. Boca de Sapo irá dando a conocer próximamente el resto de propuestas que completarán el programa durante octubre.

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