Corcubión
Corcubión intensifica la limpieza de calles y zonas verdes durante este otoño
El Concello de Corcubión está desarrollando durante los meses de septiembre y octubre diferentes trabajos de mantenimiento de los espacios públicos, centrados principalmente en la limpieza viaria y el desbroce de zonas verdes.
Estas labores forman parte de las actuaciones municipales de conservación y mantenimiento, con las que el Concello busca mejorar el estado de las calles y los espacios públicos de Corcubión.