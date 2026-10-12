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Corcubión

Corcubión intensifica la limpieza de calles y zonas verdes durante este otoño

Redacción Carballo
12/10/2026 19:56
Uno de los espacios públicos objeto de mantenimiento en Corcubión
Uno de los espacios públicos objeto de mantenimiento en Corcubión
C. Corcubión
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El Concello de Corcubión está desarrollando durante los meses de septiembre y octubre diferentes trabajos de mantenimiento de los espacios públicos, centrados principalmente en la limpieza viaria y el desbroce de zonas verdes.

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Estas labores forman parte de las actuaciones municipales de conservación y mantenimiento, con las que el Concello busca mejorar el estado de las calles y los espacios públicos de Corcubión.

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