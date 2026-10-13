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Corcubión

Corcubión acoge el sábado la entrega del 'XXIV Premio de tradución Plácido Castro'

La ganadora del mismo fue Patricia Buxán por la obra 'Un cuarto propio de Virginia Woolf'

Redacción Carballo
13/10/2026 18:26
Imagen de la pasada edición de los Premios de traducción Plácido Castro
Imagen de la pasada edición de los Premios de traducción Plácido Castro
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El salón de plenos del Concello de Corcubión acogerá el próximo sábado, a partir de las 12.30 horas, el acto de entrega del 'XXIV Premio de tradución Plácido Castro'. La distinción recayó en la traductora Patricia Buxán por la obra 'Un cuarto propio de Virginia Woolf', publicada por la editorial Aira el pasado año.

Desde el Concello de Corcubión animan a vecinos y vecinos a acudir al evento para arropar a una ganadora que recibirá un premio en metálico de 3.000 euros y una obra del artista Xaquín Chaves denominada 'Babelio'.

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