Henar Diéguez, técnica en gestión forestal desmontará bulos alrededor de los incendios el viernes en Corcubión

Un helicóptero combatiendo un incendio ocurrido entre Carballo y Caión Mar Casal

La entidad ecosocial y cultural Boca de Sapo programa para el próximo viernes día 16 de octubre la segunda entrega del ciclo 'O Que Arde', cuyo contenido gira alrededor de los incendios forestales.

La protagonisma del mismo será Henar Diéguez Rapa, agente medioambiental y bombera forestal con una dilatada experiencia en extinción de incendios, así como en la creación y gestión de bosques comestibles.

La ponente, técnica en gestión forestal y del medio natural, tiene un perfil multidisciplinar con una visión holística de la naturaleza, que combina su formación en jardinería y agricultura ecológica con la impulsión de ecosistemas resilientes y amplios conocimientos en plantas medicinales, entre otros.

En el acto fijado para las 19.00 horas en el Auditorio da Capela do Pilar de Corcubión bajo la denominación 'Cinza e terra queimada (desmontando bulos)', Henar Dieguez tratará de aportar luz a las falsas creencias y mentiras generadas alrededor de los incendios.