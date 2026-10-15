Corcubión
Incautan catro toneladas de bocarte nun operativo na lonxa de Corcubión
O peixe foi identificado e entregado a un centro benéfico
Axentes do servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, incautaron un total de 4.000 quilos de bocarte no marco dun operativo de control e inspección realizado por terra no porto e na lonxa de Corcubión.
A intervención foi levada a cabo pola Unidade Operativa de Servizos Centrais e saldouse co levantamento dunha acta de presunta infracción por incumprimento da normativa vixente en materia de pesca marítima.
Despois da súa inspección e correcta identificación, a totalidade da mercadoría incautada foi doada e entregada a un centro benéfico.