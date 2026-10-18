Corcubión premia la traducción al gallego de una de las grandes obras de Virginia Woolf

Patricia Buxán y Susi Castro, presidente de la Fundación Plácido Castro C. Corcubión

La literatura de Virginia Woolf fue protagonista este sábado en Corcubión, donde Patricia Buxán Outeiro recibió el XXIV Premio de Traducción Plácido Castro por su versión al gallego de ‘Un cuarto propio’, una de las obras más influyentes de la escritora británica y un texto de referencia del pensamiento feminista. La entrega del galardón reunió a representantes institucionales y culturales en una celebración que puso de relieve la importancia de la traducción para acercar las grandes obras de la literatura universal a los lectores gallegos.

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El reconocimiento distingue el trabajo de Buxán Outeiro para trasladar a la lengua gallega una obra que, desde su publicación original en 1929, se ha convertido en una referencia para comprender las dificultades históricas de las mujeres para acceder a la creación literaria.

En ‘Un cuarto propio’, Woolf reflexiona sobre las condiciones materiales y sociales necesarias para que las mujeres puedan desarrollar su actividad intelectual y artística. Su reivindicación de la independencia económica y de un espacio propio para escribir continúa siendo uno de los planteamientos más conocidos de la autora.

La entrega del premio corrió a cargo de Susi Castro, presidenta de la Fundación Plácido Castro, y del alcalde de Corcubión, en un acto que también sirvió para recordar la figura del intelectual gallego que da nombre al certamen.