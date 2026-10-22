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Corcubión

El BNG critica que la Xunta no garantice la construcción del puerto mixto de Corcubión hasta 2031

El diputado Óscar Insua reclama que las cuentas autonómicas incluyan una partida suficiente y finalista

Manuel Froxán Rial
22/10/2026 20:48
Óscar Insua, diputado autonómica del BNG
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El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, denuncia que la Xunta pretende aplazar hasta 2031 la finalización del puerto mixto de Corcubión, una infraestructura con un coste aproximado de 8 millones de euros y para la que en los Presupuestos de la Xunta de 2027 solo van consignados 50.000 euros. 

Insua resalta que los 50.000 euros "non chegan nin para a redacción do proxecto" y recuerda que la infraestructura acumula promesas incumplidas desde hace años, incluida las previsiones iniciales que "situaban a finalización das obras no 2027".

El BNG reclama los Presupuestos de la Xunta para 2027 incorporen una partida suficiente y finalista que permita, una vez completados los trámites ambientales y administrativos, avanzar hacia la licitación y al inicio de las obras.

El parlamentario exige también que la Xunta informe detalladamente del estado de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, iniciada en septiembre de 2023. Advierte además de que este retraso que acumula el proyecto "mantén as embarcacións expostas aos temporais e aos riscos que se repiten cada ano por non dispoñer dunhas instalacións portuarias adecuadas".

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