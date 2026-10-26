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Corcubión

Corcubión estrena un punto limpio móvil para facilitar el reciclaje de residuos especiales

La principal novedad es que el servicio se desplazará por el municipio

A. Pérez Cavolo Carballo
26/10/2026 17:30
Presentación del nuevo punto móvil del Concello de Corcubión
Presentación del nuevo punto móvil del Concello de Corcubión
C. Corcubión
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Corcubión cuenta desde este lunes con un nuevo punto limpio móvil destinado a facilitar la recogida de residuos que no pueden depositarse en los contenedores convencionales. El Concello incorpora así un servicio con el que pretende acercar el reciclaje a los vecinos de las distintas zonas del municipio.

El alcalde, Xabier Domínguez, y el concejal de Medio Ambiente, Francisco Santiago, recibieron la unidad en la Praza Castelao, acompañados por personal técnico municipal.

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El nuevo equipamiento permitirá depositar pequeños aparatos eléctricos y electrodomésticos, tubos fluorescentes, vidrio, materiales electrónicos e informáticos, dispositivos de telefonía y pequeñas piezas de chatarra, entre otros residuos.

La principal novedad es que el servicio se desplazará por el municipio, de manera que los vecinos no tendrán que acudir siempre a un mismo punto para desprenderse de estos materiales.

El Concello establecerá un calendario con los días y emplazamientos en los que estará situada la unidad móvil. Esa programación se dará a conocer próximamente, por lo que todavía no se han concretado las primeras paradas.

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