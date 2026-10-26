Corcubión prepara sus cementerios para el día de Difuntos 

El cementerio municipal de Corcubión C. Corcubión

El Concello de Corcubión ha llevado a cabo durante este mes distintas actuaciones de limpieza y mantenimiento en los cementerios del municipio, con el objetivo de acondicionar estos espacios ante la proximidad de las celebraciones de Todos los Santos y Difuntos.

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Los trabajos se han desarrollado tanto en el cementerio municipal como en el de Redonda, donde se han realizado tareas de limpieza de cara a las fechas en las que tradicionalmente aumenta la afluencia de vecinos para visitar las sepulturas de sus familiares.

El Ayuntamiento también ha intervenido en el entorno de la Casa da Cultura, con labores de limpieza y desbroce de la vegetación. Estas actuaciones forman parte de los trabajos ordinarios de conservación de los espacios públicos que el gobierno local está desarrollando durante el otoño.