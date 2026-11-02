Ana Pontón reivindica en Corcubión el voto al BNG para defender los intereses de la zona en Madrid

Rego y Pontón (en el centro), este lunes en Corcubión BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó en Corcubión el papel de su formación como representante de los intereses de la Costa da Morte en el Congreso de los Diputados. Durante un acto público celebrado junto al cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, la dirigente nacionalista apeló a concentrar el voto gallego en el Bloque de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Pontón defendió que su partido es la opción que llevará a Madrid las reivindicaciones de los municipios de la comarca y de sectores como la pesca y el marisqueo. En este sentido, aseguró que el BNG es la fuerza política que “vai falar de Corcubión, de Cee, de Fisterra, das mariscadoras, da xente do mar ou da mocidade que ten dereito a ter futuro aquí”.

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“Un BNG máis forte en Madrid é a única garantía da defensa dos nosos sectores produtivos, da defensa das clases populares, así como dos investimentos en infraestruturas esenciais para o noso país, en definitiva, para que a Galiza conte e teña máis peso político”, remarcó.

La portavoz nacionalista sostuvo que Galicia necesita incrementar su representación política en las instituciones estatales para defender sus intereses frente a lo que calificó como una situación de desigualdad territorial. También criticó el peso del bipartidismo estatal y reclamó una mayor capacidad de decisión para Galicia en materia de inversiones, infraestructuras y servicios públicos.

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Durante su intervención, Pontón cuestionó la concentración de recursos e inversiones en Madrid y afirmó que Galicia ha perdido peso económico, población e industria durante las últimas décadas. Asimismo, defendió la necesidad de modificar las prioridades presupuestarias del Estado para reforzar las políticas sociales y garantizar unas mejores condiciones de vida.

La pesca y el marisqueo, entre las prioridades

Por su parte, Néstor Rego centró parte de su intervención en la situación del sector pesquero, una actividad de especial relevancia para la economía de la Costa da Morte.

El candidato nacionalista aseguró que el BNG ha trabajado en el Congreso para defender los intereses de los profesionales del mar, especialmente en cuestiones relacionadas con las cuotas pesqueras, las vedas comunitarias y el mantenimiento de los servicios públicos vinculados al sector.

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Rego recordó las iniciativas impulsadas por su formación sobre las cuotas de sardina y caballa, así como las restricciones pesqueras establecidas por la Unión Europea. También destacó la incorporación de un estudio del Instituto Español de Oceanografía para analizar la productividad de las rías gallegas ante los efectos del cambio climático.

El dirigente nacionalista se refirió igualmente a la iniciativa parlamentaria para mantener todas las oficinas del Instituto Social de la Marina y sus servicios, incluidos los reconocimientos médicos y los cursos de formación destinados a los trabajadores del mar.

“O sector pesqueiro atravesa un momento de grave crise por múltiples causas, un sector crucial no conxunto da economía da Galiza, mais aquí está o BNG para priorizar sempre ás persoas traballadoras do mar como fixemos ao lograr aprobar una iniciativa no Congreso para o mantemento de todas as oficinas do ISM e de todos os seus servizos, como os recoñecementos médicos ou os cursos de formación”, manifestó.

El candidato también reivindicó la actuación del BNG en cuestiones como las pensiones mínimas, los permisos de maternidad y paternidad y la financiación de la dependencia.