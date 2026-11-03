El puerto mixto de Corcubión sigue pendiente de varios informes y de un estudio arqueológico

Representantes de la plataforma de Corcubión reunidos con la presidenta de Portos PSMN

La construcción del futuro puerto mixto de Corcubión continúa pendiente de varios trámites administrativos, entre ellos la respuesta de la Dirección General de Costas, un informe de Augas y la realización de un sondeo arqueológico cuya licitación quedó desierta. Así se lo trasladaron este lunes la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, y el director del organismo, Juan Sanmartín, a los representantes de la plataforma ciudadana ‘Porto Sí Mortos Non’, durante una reunión para analizar la situación del proyecto.

El encuentro permitió repasar los antecedentes de una reivindicación que busca dotar a la ría de una infraestructura destinada tanto a la pesca de bajura como a la náutica recreativa. Los representantes de la plataforma expusieron las dificultades económicas que, a su juicio, atraviesa la zona y defendieron la necesidad de impulsar nuevas actividades que contribuyan a generar empleo.

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Entre los problemas señalados figuraron la pérdida de actividad industrial, el envejecimiento de la población, la falta de avances en las comunicaciones por autovía y la escasa actividad del puerto de Brens, cuya ampliación supuso una inversión de diez millones de euros en 2012.

Los integrantes del colectivo también hicieron referencia a la situación de Xeal, después del reciente cierre de uno de sus hornos, que, según trasladaron, supone una reducción del 25% de la producción.

Un impacto económico de hasta 5,4 millones

Uno de los principales argumentos expuestos durante la reunión fue el estudio de viabilidad e impacto económico encargado a Estratega Consulting por la Cofradía de Pescadores de Corcubión y el Club Marítimo Carrumeiro.

El documento contempla tres escenarios en función de la ocupación de las plazas náuticas y del crecimiento de la actividad pesquera. En el escenario más favorable, con una ocupación del 95%, el estudio calcula que el nuevo puerto podría generar 3,5 millones de euros anuales de actividad económica adicional en la Costa da Morte y el equivalente a 55 empleos a tiempo completo.

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Estas cifras podrían alcanzar los 5,4 millones de euros anuales y 307 empleos si se incorporan los efectos indirectos e inducidos de la infraestructura, según las estimaciones del informe. La plataforma considera que el proyecto permitiría mejorar la seguridad de las embarcaciones, reforzar la actividad pesquera y favorecer el desarrollo de la náutica recreativa, con repercusiones económicas para Corcubión, Cee y otros municipios de la comarca.

En cuanto a la situación administrativa, los responsables de Portos de Galicia explicaron que todavía no han recibido respuesta de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. También indicaron que recientemente se recibió el informe de Patrimonio Natural, mientras que permanece pendiente el correspondiente a Augas.

Otro de los obstáculos es el sondeo arqueológico previsto para avanzar en la tramitación. La licitación convocada en enero quedó desierta y, según trasladaron los representantes del organismo autonómico, se están analizando las causas. Durante el encuentro también se abordó la posible repercusión de la iniciativa de la Xunta para promover una reserva de la biosfera entre los cabos Fisterra y Silleiro.