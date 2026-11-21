Cámaras de vigilancia Archivo

El gobierno local de Corcubión ha defendido la legalidad de las cámaras de control del tráfico instaladas en el municipio después de que un juzgado anulase una multa por no identificar correctamente el lugar donde se había cometido la infracción. El ejecutivo municipal asegura que la sentencia responde a un error administrativo en la tramitación de la denuncia y que, en ningún caso, cuestiona la validez del sistema, su homologación o su adecuación a las ordenanzas municipales.

La controversia surgió tras conocerse una resolución judicial que dejaba sin efecto una sanción de tráfico impuesta por el Concello. Según explica el gobierno local, el problema radica en que la denuncia recogía como lugar de la infracción la avenida da Mariña, donde se encuentra instalada la cámara de vigilancia, cuando los hechos sancionados se habían producido en la Praza Castelao.

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Esta diferencia fue determinante para que el juzgado anulase la multa. La sentencia señala que “a denuncia non contén todos os datos necesarios para identificar o lugar da infracción, sendo este dato determinante para subsumir a acción no tipo infractor”. El Concello reconoce así la existencia de un error a la hora de consignar la ubicación, pero insiste en que se trata de una deficiencia administrativa que no afecta a la legalidad de los dispositivos utilizados para controlar el tráfico.

El ejecutivo municipal subraya que la resolución judicial no cuestiona la homologación de las cámaras, su señalización ni su compatibilidad con las ordenanzas locales. Esta distinción resulta especialmente relevante en un municipio donde la implantación del sistema de vigilancia ha estado acompañada de una considerable polémica.

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De hecho, el gobierno local recuerda que las discrepancias surgidas alrededor de las cámaras han provocado episodios de tensión entre diferentes sectores del municipio y que incluso se han registrado actos vandálicos relacionados con la controversia. Por ello, considera necesario aclarar el alcance de la sentencia y evitar que la anulación de una sanción concreta se interprete como una declaración de ilegalidad de todo el sistema.

El Concello expresa su respeto por la decisión judicial y defiende el trabajo realizado por los servicios jurídicos municipales para implantar un modelo de control del tráfico que considera ajustado a la normativa. Al mismo tiempo, insiste en que el fallo judicial se limita a señalar un defecto en la identificación del lugar de la infracción, sin pronunciarse sobre la validez general de las cámaras.

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El gobierno local aprovecha también su respuesta para hacer un llamamiento a los representantes políticos del municipio, a los que pide contribuir a rebajar la tensión y favorecer un clima de respeto y convivencia. En este sentido, reclama evitar interpretaciones que considera tergiversadas.