FEM 2025 inaugura este viernes en Dumbría su exposición ‘Coreografías do facer’

Cartel de la presentación de 'Coreografías do facer' en Dumbría CEDIDO

El Albergue de Conco, en Dumbría, será escenario este viernes del acto de apertura de FEM 2025, la nueva edición del Festival Escena Muller. Será a las 13.00 horas con la inauguración institucional de la exposición ‘Coreografías do facer’, comisariada por Ana Estévez Lavandeira, integrante del equipo del Museo do Pobo Galego.

La muestra reúne una cuidada selección de fotografías históricas realizadas por el folclorista y antropólogo Gustav Henningsen entre 1965 y 1968, que documentan el trabajo femenino en las villas y aldeas de Galicia. Las imágenes forman parte del archivo de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico y han itinerado en los últimos años por municipios como Mesía, Vilasantar o Chantada.

La selección que se presenta en Dumbría se centra en las coreografías de los trabajos femeninos: su dignidad, precisión, fuerza y belleza, visibles en escenas cotidianas protagonizadas por mujeres gallegas de mediados del siglo XX.

El acto contará con la presencia de la diputada provincial de Igualdad, Soledad Agra, así como de representantes institucionales de los ayuntamientos implicados y de diversas entidades colaboradoras. Tras la inauguración, se ofrecerá un pequeño aperitivo abierto al público asistente.

El festival se desarrollará a lo largo de todo el mes de octubre en los municipios de Camariñas, Dumbría y Vimianzo, que cuenta con el patrocinio de la Diputación, y con el apoyo de administraciones locales y entidades del territorio.