Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dumbría

FEM 2025 inaugura este viernes en Dumbría su exposición ‘Coreografías do facer’

La muestra reúne fotografías históricas que documentan el trabajo femenino en las aldeas gallegas

Natalia Serrano
07/10/2025 20:37
Cartel de la presentación de 'Coreografías do facer' en Dumbría
Cartel de la presentación de 'Coreografías do facer' en Dumbría
CEDIDO

El Albergue de Conco, en Dumbría, será escenario este viernes del acto de apertura de FEM 2025, la nueva edición del Festival Escena Muller. Será a las 13.00 horas con la inauguración institucional de la exposición ‘Coreografías do facer’, comisariada por Ana Estévez Lavandeira, integrante del equipo del Museo do Pobo Galego.

La muestra reúne una cuidada selección de fotografías históricas realizadas por el folclorista y antropólogo Gustav Henningsen entre 1965 y 1968, que documentan el trabajo femenino en las villas y aldeas de Galicia. Las imágenes forman parte del archivo de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico y han itinerado en los últimos años por municipios como Mesía, Vilasantar o Chantada.

La selección que se presenta en Dumbría se centra en las coreografías de los trabajos femeninos: su dignidad, precisión, fuerza y belleza, visibles en escenas cotidianas protagonizadas por mujeres gallegas de mediados del siglo XX.

El acto contará con la presencia de la diputada provincial de Igualdad, Soledad Agra, así como de representantes institucionales de los ayuntamientos implicados y de diversas entidades colaboradoras. Tras la inauguración, se ofrecerá un pequeño aperitivo abierto al público asistente.

El festival se desarrollará a lo largo de todo el mes de octubre en los municipios de Camariñas, Dumbría y Vimianzo, que cuenta con el patrocinio de la Diputación, y con el apoyo de administraciones locales y entidades del territorio.

Te puede interesar

El ideal gallego

Tres empresas optan al millonario contrato de gestión del SAF carballés
A. Pérez Cavolo
Cristina Capelán en su visita a la Confraría de Pescadores fisterrana

Fisterra refuerza su pesca artesanal y empleo con el apoyo de la Diputación
Natalia Serrano
Grupo del GES

Ponteceso implanta un sistema pionero en Galicia para reforzar la seguridad de su GES
Natalia Serrano
Nivel del río Anllóns a su paso este martes por el centro carballés

La Xunta prolonga la prealerta por escasez moderada de agua en los ríos Anllóns y Grande
Redacción