Dumbría

Tres salidas de vía, dos en Dumbría y una en Malpica dejan dos heridos leves

Los accidentes se produjeron a la primera hora de la tarde del lunes

Redacción
22/12/2025 21:07
El accidente de Buño, donde el coche quedó dado la vuelta | lrm
El accidente de Buño, donde el coche quedó dado la vuelta
En torno a las 15.30 horas de este lunes, dos turismos se salieron de la vía en la DP‑304, en el kilómetro 31,2, en Dumbría. Todo apunta a que la causa pudo ser el granizo que cayó en la zona a esa hora, lo que hizo resbaladizo el asfalto y complicó la conducción. Solo se registró un herido leve. 

Poco después, sobre las 16 horas, otra conductora también sufrió un accidente en la AC‑418, que conecta Buño con Carballo. La mujer viajaba sola cuando su vehículo se salió por el margen derecho de la carretera y volcó en la cuneta. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del siniestro para prestar asistencia médica, garantizar la seguridad en la vía y colaborar en la retirada del vehículo. La conductora resultó levemente herida. 

