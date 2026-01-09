Xeal pondrá el miércoles la primera piedra de su planta de carbón vegetal en Dumbría

Fábrica de Xeal en Dumbría Cedida

El próximo miércoles Xeal pondrá la primera piedra de lo que será su planta de carbón vegetal en Dumbría, un proyecto estratégico para la empresa alineado con su hoja de ruta de descarbonización y transición energética. Lo hará con un acto de primer nivel al que asistirán el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el secretario de Estado de Industrial, Jordi García Brustenga, y Libor Sečka, embajador de la República Checa en España, además de otras autoridades nacionales, regionales y locales.

Será el inicio oficial de las obras a las que la Xunta dio luz verde a finales del mes de octubre del pasado año tras declararla proyecto industrial estratégico. Se trata de una inversión superior a los 25 millones de euros, de los cuales 8,7 proceden del Perte de Descarbonización. La instalación tendrá capacidad para producir entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, lo que le permitirá sustituir entre un 15 y un 40% del carbón fósil utilizado como agente reductor en la producción por carbón vegetal, contribuyendo así a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En concreto, la planta permitirá reducir hasta 50.000 toneladas de GEI al año, lo que se traduce en un ahorro estimado de 1,9 millones de euros en costes sociales asociados a la reducción de emisiones. La compañía prevé finalizar su construcción el próximo mes de junio. Esta iniciativa se alinea con los objetivos climáticos de la Unión Europea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Axencia Enerxética de Galicia 2030, orientados a alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Xeal inicia en Dumbría las obras de su nueva planta industrial de carbón vegetal Más información

Xeal celebra sus 120 años presentando dos proyectos clave de 425 millones Más información

Asimismo, la firma destaca que el inicio de la construcción de esta planta de carbón vegetal es un hito clave en la hoja de ruta de la empresa hacia una industria más sostenible que se sostiene sobre tres pilares: la nueva planta de Dumbría, la central hidráulica reversible de Monte da Ruña de Mazaricos y la nueva aleación de ferrosilicocromo que ya se produce en su fábrica de Cee desde el pasado año. La puesta en marcha de esta nueva línea de aleación ha requerido una importante inversión para la modernización de uno de los hornos de la planta de Cee, lo que permitirá alcanzar una producción anual estimada de hasta 25.000 toneladas de ferrosilicocromo.

Con ello, Xeal refuerza su catálogo de ferroaleaciones en un contexto marcado por la competencia internacional y los retos regulatorios. El proyecto ha implicado la transformación completa del área de colada de uno de los hornos de la planta de Cee, para adecuarlo a las necesidades de producción de la nueva aleación, y además se ha realizado en un tiempo récord.

Con respecto a la central hidráulica, la inversión prevista por la empresa es de 400 millones de euros para construir una infraestructura con una capacidad instalada de 400 megavatios y que además tendrá 2,300Mwh de capacidad de almacenamiento. Además, el proyecto generaría más de 45 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos durante su fase de operación y más de mil durante su fase de construcción. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto conseguiría una reducción de 235.000 toneladas de gases de efecto invernadero.