La nueva planta de carbón de Dumbría, clave para el futuro de Xeal en Galicia

Acto de colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría Fuentes Cee

Xeal puso este miércoles la primera piedra simbólica de lo que será su planta de carbón vegetal en Dumbría, una infraestructura que desde la empresa califican como clave “para garantizar el futuro industrial de Xeal en Galicia” en palabras de la CEO de la firma, María Couto.

En realidad no hubo piedra como tal ni se enterró una urna del tiempo, pero sí hubo un acto de primer nivel como punto de arranque del proyecto que ya empezó a ejecutarse, al que asistieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el secretario de Estado de Industrial, Jordi García Brustenga; y Libor Sečka, embajador de la República Checa en España; así como representantes institucionales, autoridades autonómicas y estatales, directivos de la compañía y de su accionista, Energo-Pro.

Esta nueva infraestructura en la que Xeal invertirá 28 millones de euros “nos permite transformar nuestros procesos productivos, ganar autonomía en suministros estratégicos y avanzar hacia un modelo más eficiente y descarbonizado”, aseguró Couto.

La planta que contará con apoyo financiero del PERTE de Descarbonización Industrial, tendrá capacidad para producir entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, permitiendo de esta manera sustituir progresivamente carbón fósil en los procesos productivos y reducir de forma significativa las emisiones de gases asociadas a la actividad industrial.

Este valor estratégico del proyecto en Dumbría también fue recalcado por Jakub Fajfr, CEO de Energo-Pro. “Para Energo-Pro es un orgullo acompañar a Xeal en un proyecto que representa mucho más que una inversión industrial: es un compromiso firme con la sostenibilidad, la innovación y la industria del futuro”.

Para Fajfr la nueva planta de carbón vegetal “es un elemento estratégico dentro del proceso de transformación industrial de Xeal y un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede contribuir de forma real a la descarbonización de la industria pesada”. En este sentido, el CEO de Energo-Pro destacó que el proyecto “refuerza la competitividad de Xeal a largo plazo y consolida una industria moderna, preparada para responder a los retos energéticos y medioambientales que afronta Europa”.

Tradición y avances

En el acto, Rueda puso a Xeal como ejemplo “de lo que tiene que ser una industria bien entendida” al combinar “tradición con los últimos avances”. El titular del Gobierno autonómico destacó las “enormes potencialidades que tiene Galicia gracias a los recursos naturales”, asegurando que “las industrias del futuro se van a asentar donde tengan energía del futuro”, por lo que deseó “larga vida a esta nueva etapa” de Xea.

Asimismo, el presidente gallego hizo una “llamada a la responsabilidad” sin caer “en demagogias” para no perder inversiones “por razones políticas”. “Una empresa de la República Checa decidió que en otra punta de Europa valía la pena invertir”, valora sobre Energo-Pro. Pide ser “valientes” para aprovechas las oportunidades de inversión. La Xunta destacó que son 17 las iniciativas industriales declaradas como estratégicas (entre ellas esta de Xeal), las cuales prevén una inversión de 3.000 millones y generar más de 4.700 empleos.

Desde el gobierno de España, tanto el secretario de Estado de Industria como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, subrayaron la implicación del Ministerio en el proyecto, a través de los 8,7 millones de euros del PERTE de Descarbonización que se destinan al mismo. Ambos aseguraron que la iniciativa de Xeal ejemplifica que la sostenibilidad y la competitividad pueden ir de la mano, al tiempo que felicitaron a la empresa por transformar un legado industrial de referencia en un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

Reconocimiento al personal

Además de la importancia de esta planta de carbón vegetal para Xeal, Couto también destacó que en el acto de la primera piedra la empresa quiso dar protagonismo a los empleados. Al respecto, Couto aseguró que “hoy (por ayer) no celebramos una primera piedra al uso. Lo que ponemos en valor es un proyecto estratégico, un compromiso industrial y, sobre todo, a las personas que hacen posible Xeal. La planta de carbón vegetal simboliza un principio que nos define: Xeal no deja huella, pero sus personas sí”.

Por eso, en vez de una primera piedra, la empresa presentó seis baldosas con las pisadas de trabajadores y trabajadoras de Xeal, que se instalarán de forma permanente en la entrada de la futura planta.

Además de los discursos, la puesta de largo del proyecto también incluyó la visita a las obras que están en ejecución y una explicación del proyecto que es un hito clave en la hoja de ruta de la empresa hacia una industria más sostenible que se sostiene sobre tres pilares: la nueva planta de Dumbría, la central hidráulica reversible de Monte da Ruña de Mazaricos y la nueva aleación de ferrosilicocromo que ya se produce en su fábrica de Cee desde el pasado año. La puesta en marcha de esta nueva línea de aleación ha requerido una importante inversión para la modernización de uno de los hornos de la planta de Cee, lo que permitirá alcanzar una producción anual estimada de hasta 25.000 toneladas de ferrosilicocromo.

Con ello, Xeal refuerza su catálogo de ferroaleaciones en un contexto marcado por la competencia internacional y los retos regulatorios. El proyecto ha implicado la transformación completa del área de colada de uno de los hornos de la planta de Cee, para adecuarlo a las necesidades de producción de la nueva aleación, y además se ha realizado en un tiempo récord.

Con respecto a la central hidráulica, la inversión prevista por la empresa es de 400 millones de euros para construir una infraestructura con una capacidad instalada de 400 megavatios y que además tendrá 2,300Mwh de capacidad de almacenamiento. Además, el proyecto generaría más de 45 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos durante su fase de operación y más de mil durante su fase de construcción. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto conseguiría una reducción de 235.000 toneladas de gases de efecto invernadero.