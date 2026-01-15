El BNG de Dumbría pide que la Casa do legoeiro sea para uso vecinal

Los nacionalistas en la Casa do legoeiro de Dumbría Cedida

El BNG de Dumbría ha instado al Concello a solicitar a la Xunta de Galicia la cesión del inmueble conocido como A Casilla, situado en el lugar de Bustelo, para destinarlo a uso municipal. La propuesta fue presentada por los nacionalistas en el pleno celebrado este miércoles y responde, según explican, al avanzado estado de abandono en el que se encuentra el edificio.

El portavoz municipal del BNG, Xaime Trillo, señaló que el inmueble, también denominado Casa do legoeiro, se halla “practicamente en ruína” y sin uso por parte de la administración autonómica. En este sentido, afirmó que “se a Xunta non ten ningún interese nela, tendo en conta o desleixo no que se encontra, deberíase instar para que a ceda ó Concello, porque en Dumbría si a necesitamos”.

Xaime Trillo añadió que el edificio podría destinarse a fines sociales y vecinales, indicando que “podería ser habilitada para ser utilizada pola veciñanza ou polo tecido asociativo do municipio, e incluso cabería contemplar a posibilidade de construír alí un futuro centro de día”.

Infraestructuras viarias

Además, durante la sesión plenaria de este mes la formación nacionalista reclamó al gobierno local el arreglo de varias infraestructuras viarias, en concreto la carretera que comunica Salgueiros con Rebordelo, la vía da Pelexa y un camino forestal en mal estado en el lugar de Cheo. En este sentido, el concejal nacionalista solicitó que estas actuaciones sean incluidas en futuros planes de obras de la Diputación de A Coruña.

Por último, Trillo preguntó si el Concello está informando a la ciudadanía sobre el impacto de los cuatro nuevos aerogeneradores previstos en la parroquia de Buxantes. Según recordó el portavoz municipal, “o prazo de alegacións xa está aberto”, por lo que consideró necesario facilitar información clara a los vecinos afectados.