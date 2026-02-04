Dumbría aprueba el POS con más de 665.000 euros en inversiones

Obras Cedida

El pleno del Concello de Dumbría aprobó ayer por unanimidad el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS) para este año.

Este plan contempla un financiamiento de 367.970,68 euros para gastos corrientes y 297.638,62 euros para inversiones, destinadas a mejorar infraestructuras municipales.

En concreto, se destinarán 70.268,27 euros a la mejora del núcleo de Prado y 227.370,35 euros a la mejora viaria del núcleo de San Crimenzo.

Además, el plan incluye un complemento de 220.234,35 euros para la renovación de la cubierta del pabellón polideportivo de O Conco, lo que eleva la inversión total del POS 2026 a 665.609,30 euros.

Con estas actuaciones, el Concello mejora tanto las infraestructuras básicas como los equipamientos deportivos de la localidad, atendiendo a las necesidades de distintos núcleos de población.

Energías renovables

Durante el mismo pleno extraordinario también se aprobó un convenio de colaboración con la empresa EDP Renovables, mediante el cual la compañía se compromete a abonar al Concello un total de 372.372 euros entre este año, 2026, y 2029. Esta propuesta contó con ocho votos favorables, del PSOE y el PP, mientras que el BNG se abstuvo. l