Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dumbría

Dumbría aprueba el POS con más de 665.000 euros en inversiones

El plan destina fondos a mejoras en los núcleos de Prado y San Crimenzo y al polideportivo de O Conco

Redacción
04/02/2026 20:52
Las obras de mejora del vial ya están en marcha
Obras
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 El pleno del Concello de Dumbría aprobó ayer por unanimidad el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS) para este año. 

Este plan contempla un financiamiento de 367.970,68 euros para gastos corrientes y 297.638,62 euros para inversiones, destinadas a mejorar infraestructuras municipales.

 En concreto, se destinarán 70.268,27 euros a la mejora del núcleo de Prado y 227.370,35 euros a la mejora viaria del núcleo de San Crimenzo.

Además, el plan incluye un complemento de 220.234,35 euros para la renovación de la cubierta del pabellón polideportivo de O Conco, lo que eleva la inversión total del POS 2026 a 665.609,30 euros

Con estas actuaciones, el Concello mejora tanto las infraestructuras básicas como los equipamientos deportivos de la localidad, atendiendo a las necesidades de distintos núcleos de población.

Energías renovables 

Durante el mismo pleno extraordinario también se aprobó un convenio de colaboración con la empresa EDP Renovables, mediante el cual la compañía se compromete a abonar al Concello un total de 372.372 euros entre este año, 2026, y 2029. Esta propuesta contó con ocho votos favorables, del PSOE y el PP, mientras que el BNG se abstuvo. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior de la una de las naves en alquiler del polígono

Aumenta la oferta de naves y parcelas en alquiler para paliar la falta de suelo en el polígono de Carballo
A. Pérez Cavolo
Vista del polígono de Bértoa, en Carballo

Más de 150 empresas se implantaron en el polígono de Carballo en 14 años
A. Pérez Cavolo
Encierro en el IES Agra de Raíces

Los encierros en los centros educativos siguen en el CRA Ponte da Pedra
Redacción
Foro Lácteo en Coristanco

La Xunta apuesta por fomentar el empleo para la supervivencia del rural
Redacción