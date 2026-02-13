Mi cuenta

La Diputación encarga a Tragsa la finalización de las obras de mejora de la DP-2302 en Dumbría

La actuación supondrá una inversión total de 1,7 millones de euros y permitirá retomar un proyecto que llevaba años paralizado. 

Redacción
13/02/2026 19:10
Carretera autonómica DP-2302 en Dumbría
Carretera autonómica DP-2302 en Dumbría
Cedida
La Diputación da Coruña encargó a la empresa pública Tragsa la finalización de las obras de mejora de la carretera DP-2302, en el tramo de aproximadamente 3,8 kilómetros comprendido entre Hospital y Brens en Dumbría. La actuación supondrá una inversión total de 1.697.417,32 euros y permitirá retomar un proyecto que llevaba años paralizado. 

Los trabajos habían comenzado en 2021 con un presupuesto inicial de 826.753 euros, pero los continuos retrasos en la ejecución y el posterior abandono de la obra por parte de la empresa adjudicataria derivaron en la resolución del contrato tras un largo proceso administrativo y judicial. Con este nuevo encargo, la Diputación busca agilizar la ejecución. 

El proyecto dará continuidad a las actuaciones previstas inicialmente, reparará los daños ocasionados por el tiempo transcurrido e incorporará mejoras adicionales orientadas a incrementar la seguridad vial. Se contempla el asfaltado completo del tramo, la instalación de nuevas barreras de protección y barandillas, la retirada de antiguos pretiles y la ejecución de obras complementarias para optimizar el sistema de drenaje.

 Además, se ampliará la calzada para dotarla de dos carriles se corregirán curvas para mejorar la visibilidad y se habilitará una senda peatonal de dos metros en la margen izquierda. Las obras tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

