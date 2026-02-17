Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dumbría

La Diputación justifica el encargo a Tragsa de la obra de la DP-2302 por el tiempo que lleva paralizada

El organismo provincial rechaza las críticas de Apecco por no someter el contrato a licitación pública

Redacción
17/02/2026 21:37
Un tramo de la DP-2302 que ha motivado la controversia entre Apecco y la Diputación coruñesa
Un tramo de la DP-2302 que ha motivado la controversia entre Apecco y la Diputación coruñesa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación de A Coruña rechaza las críticas de la Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) en relación al encargo efectuado a la empresa pública Tragsa para la finalización de las obras de mejora de la DP-2302 en el tramo entre Hospital y Brens, en Dumbría. 

Desde el organismo provincial explican que la decisión responde a la necesidad de poner fin a una situación excepcional que se prolongó durante más de cinco años tras el abandono de las obras por parte de la empresa adjudicataria. 

La paralización de la obra derivó, siguen explicando, en un largo y complejo proceso administrativo y judicial que supuso un importante coste para la institución provincial, tanto en términos económicos como de tiempo.

 Durante ese período, vecinos y personas usuarias de la vía tuvieron que convivir con una carretera a medio hacer, que fue deteriorándose con el paso de los años y generando evidentes riesgos de seguridad vial. 

El proyecto se adjudicó a finales de 2020 por un importe de 826.753 euros. 

Sin embargo, añaden, el paso del tiempo, la necesidad de arreglar los defectos de la obra y actualizar las actuaciones pendientes, así como el fuerte incremento de los costes de los materiales de construcción registrado en los últimos años, elevaron la inversión necesaria hasta los 1,7 millones de euros actuales. 

Ante esta situación, la Diputación optaría por el encargo a Tragsa “o consideralo o mecanismo máis áxil e garantista para asegurar a execución inmediata e efectiva da obra, evitando novos atrasos derivados dun novo procedemento de licitación e garantindo o remate definitivo e urxente dunha infraestrutura prioritaria para a seguridade viaria da comarca”. 

La institución provincial recuerda que el 99% de las obras que promueve se licitan mediante procedimientos abiertos y competitivos. 

“O recurso a un medio propio constitúe, polo tanto, unha medida puntual e extraordinaria, adoptada tras cinco anos de bloqueo. Neste caso concreto, o seu encargo representa unha garantía de execución rápida e eficaz para resolver unha situación que non podía prolongarse por máis tempo”, finalizan diciendo desde la Diputación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Comparsa Os da Charca, ganadora en Fisterra

El Entroido llena la comarca de color, música y diversión con el protagonismo en los concursos de A Laracha y Fisterra
Redacción
Djibril, delantero del Camariñas, fue expulsado en el minuto 34

El Muxía fue muy superior al Camariñas en la ronda de octavos de la Copa da Costa
Manuel Froxán Rial
Los tres ediles nacionalistas de Laxe

El BNG de Laxe pide que se corrijan las deficiencias de la máquina de climatización del salón de actos
Redacción
Merce Barrientos, portavoz del BNG de Muxía

Los nacionalistas de Muxía abogan por mejorar el servicio de TDT, telefonía e internet
Redacción