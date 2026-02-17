La Diputación justifica el encargo a Tragsa de la obra de la DP-2302 por el tiempo que lleva paralizada

Un tramo de la DP-2302 que ha motivado la controversia entre Apecco y la Diputación coruñesa Cedida

La Diputación de A Coruña rechaza las críticas de la Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) en relación al encargo efectuado a la empresa pública Tragsa para la finalización de las obras de mejora de la DP-2302 en el tramo entre Hospital y Brens, en Dumbría.

Desde el organismo provincial explican que la decisión responde a la necesidad de poner fin a una situación excepcional que se prolongó durante más de cinco años tras el abandono de las obras por parte de la empresa adjudicataria.

La paralización de la obra derivó, siguen explicando, en un largo y complejo proceso administrativo y judicial que supuso un importante coste para la institución provincial, tanto en términos económicos como de tiempo.

Durante ese período, vecinos y personas usuarias de la vía tuvieron que convivir con una carretera a medio hacer, que fue deteriorándose con el paso de los años y generando evidentes riesgos de seguridad vial.

El proyecto se adjudicó a finales de 2020 por un importe de 826.753 euros.

Sin embargo, añaden, el paso del tiempo, la necesidad de arreglar los defectos de la obra y actualizar las actuaciones pendientes, así como el fuerte incremento de los costes de los materiales de construcción registrado en los últimos años, elevaron la inversión necesaria hasta los 1,7 millones de euros actuales.

Ante esta situación, la Diputación optaría por el encargo a Tragsa “o consideralo o mecanismo máis áxil e garantista para asegurar a execución inmediata e efectiva da obra, evitando novos atrasos derivados dun novo procedemento de licitación e garantindo o remate definitivo e urxente dunha infraestrutura prioritaria para a seguridade viaria da comarca”.

La institución provincial recuerda que el 99% de las obras que promueve se licitan mediante procedimientos abiertos y competitivos.

“O recurso a un medio propio constitúe, polo tanto, unha medida puntual e extraordinaria, adoptada tras cinco anos de bloqueo. Neste caso concreto, o seu encargo representa unha garantía de execución rápida e eficaz para resolver unha situación que non podía prolongarse por máis tempo”, finalizan diciendo desde la Diputación.