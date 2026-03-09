La Xunta invierte 150.000 euros en reforzar la eficiencia energética en Dumbría

Belén do Campo durante su visita en el concello de Dumbría | cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, destacó ayer el compromiso del gobierno gallego con la preservación del medio ambiente y con la mejora de la calidad de vida durante una visita a Dumbría, en la que estuvo acompañada por el alcalde del municipio, Raúl González.

En este ayuntamiento se llevaron a cabo actuaciones para mejorar la eficiencia energética de la Casa de la Cultura de Olveiroa y del local social de Bustelo. Las obras se realizaron gracias a una aportación de casi 150.000 euros de la Xunta al amparo del Fondo de Compensación Ambiental no competitivo, con el objetivo de optimizar las condiciones constructivas, incrementar la eficiencia energética y garantizar la conservación de los inmuebles.

En la Casa de la Cultura de Olveiroa se levantaron las cubiertas planas transitables existentes para ejecutar nuevas cubiertas adaptadas a las condiciones actuales, corrigiendo puentes térmicos y filtraciones. Además, se sustituyó la cubierta inclinada de uralita por una nueva de acero con aislamiento incorporado y se renovó la carpintería deteriorada.

En el Centro Social de Bustelo se instaló un sistema Sate para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del edificio. También se realizó una zanja drenante perimetral para evitar la entrada de humedades.

Más de 9 millones en ayudas

La delegada recordó que el Fondo de Compensación Ambiental 2025 distribuye en Galicia 9,2 millones de euros en sus líneas competitiva y no competitiva para reinvertir el canon eólico en conservación ambiental y reequilibrio territorial.

En la comarca de Bergantiños-Costa da Morte, la línea no competitiva destinó más de 545.000 euros a concellos como Cabana, Camariñas, Coristanco, Dumbría, A Laracha, Malpica, Muxía, Ponteceso, Vimianzo o Zas. En la línea competitiva, Dumbría participó en un proyecto conjunto con Vimianzo, Malpica y Cee por casi 96.000 euros.