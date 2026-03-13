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Dumbría

La Diputación financia el campeonato gallego de salvamento en O Ézaro con 20.000 euros

Más de 450 deportistas de categoría base participarán del 28 al 30 de junio en Dumbría

Redacción
13/03/2026 19:44
El diputado de Deportes de la Diputación, Antonio Leira y la presidente de la Fesga, Nuria Rodríguez | cedida
El diputado de Deportes de la Diputación, Antonio Leira y la presidente de la Fesga, Nuria Rodríguez | cedida
Iago Lopez
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El diputado de Deportes de la Diputación de A Coruña, Antonio Leira, y la presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (Fesga), Nuria Rodríguez, formalizaron este viernes un convenio de colaboración para cofinanciar la organización del campeonato autonómico de categorías base en espacios acuáticos naturales

La administración provincial aporta 20.000 euros, lo que supone alrededor del 70 % del presupuesto total necesario para el desarrollo de esta cita deportiva. 

A través de este acuerdo, la Diputación mantiene su apoyo a las entidades que promueven la práctica físico-deportiva, con especial atención al impulso del deporte femenino y al fomento de actividades que vinculan el ejercicio con los valores profesionales del socorrismo.

Fin de temporada en Galicia

El evento, que tendrá lugar en la playa de O Ézaro, en el municipio de Dumbría, se desarrollará durante tres jornadas consecutivas entre el 28 y el 30 de junio

Se prevé la participación de 13 clubes y más de 450 deportistas de toda Galicia, desde la categoría alevín hasta la júnior, en una competición que sirve como cierre de la temporada autonómica y preparación para las pruebas de ámbito estatal. 

La organización espera además una afluencia de más de 1.000 personas entre familias y público, lo que supone un impacto social y económico muy positivo para la zona de la Costa da Morte, vinculando el deporte con la puesta en valor del patrimonio natural. 

Además de las pruebas deportivas de arena y agua, el proyecto incluye un fuerte componente educativo mediante la realización de actividades complementarias para el público asistente. 

Entre estas propuestas destacan los talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) con uso de desfibriladores y los simulacros de rescate con medios motorizados, orientados a concienciar sobre la importancia de la gestión de emergencias en mar abierto. 

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