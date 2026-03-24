El Abril de Libros de Dumbría comienza en Semana Santa con una serie de obradoiros

Abril de libros. Semana Santa 2026

Las cinco bibliotecas del Concello de Dumbría se llenan de actividades por el mes de los libros y arrancan con obradoiros que buscan promover la lectura y ser facilitadores de la conciliación familiar en la Semana Santa.

En el mes de abril las cinco bibliotecas municipales de Dumbría acogen variadas actividades para todos los públicos. Para conmemorar el mes del Libro y el día mundial del libro y el derecho de autor, en las bibliotecas de Dumbría extienden la celebración a todo el mes, programando diversas actividades de fomento de la lectura y de promoción del uso de las bibliotecas.

El abril de libros en la Semana Santa será el aperitivo a un mes lleno de actividad, organizando distintos obradoiros de animación a la lectura. Habrá obradoiros de manualidades en madera con la temática de Pascua, obradoiros de encuadernación, bibliotecarios por un día, donde los participantes aprenderán a moverse por la biblioteca, y obradoiros de manualidades de primavera.

Habrá bibliotecas abiertas en horario de mañana y también de tarde para favorecer la conciliación de las familias dumbriesas. El acceso a todas estas actividades es libre y gratuito hasta completar aforo.