Reponer la arena arrancada por los temporales en la playa de Ézaro cuesta 150.000 euros

El subdelegado estuvo acompañado por el regidor de Dumbría, Raúl González (c.) Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este jueves la playa de Ézaro, en Dumbría, acompañado por su alcalde, Raúl González, para comprobar los daños provocados por los temporales de los últimos meses y supervisar las actuaciones de emergencia previstas.

Los trabajos están financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con una inversión de 150.000 euros, dentro de un plan de obras de emergencia que tienen como objetivo reparar los efectos del tren de borrascas que afectó a la costa a comienzos de 2026 ocasionando desperfectos importantes.

El objetivo de estas intervenciones es realizar actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para recuperar la capacidad de respuesta del litoral frente a los efectos del cambio climático.

“Estamos a actuar con rapidez para reforzar as nosas praias, que son a mellor defensa natural fronte á erosión do litoral que se ve agravada polos efectos do cambio climático”, destacó el subdelegado.

En el caso de la playa del Ézaro, las obras consistirán en la reposición de arena para recuperar la anchura del arenal y en la adecuación del encauzamento, con el objetivo de mejorar el comportamiento de la playa frente a futuros episodios de temporal y reducir el riesgo de nuevos daños.

En Galicia, los numerosos temporales que azotaron la costa en los primeros meses del año provocaron diversos daños tanto en playas como en dunas, principales defensas naturales del litoral, así como en otras instalaciones costeras.

En este contexto, el Gobierno de España impulsa actuaciones prioritarias en los puntos más afectados de la costa coruñesa como el citado de Ézaro, Porto do Son, Cedeira, Cee o Corcubión, con una inversión total de 760.00 euros.