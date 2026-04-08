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Dumbría

Más de 700 corredores en la fase comarcal de cross escolar que se celebra en Dumbría

Mañana se reúnen en Dumbría escolares de nueve centros educativos

Redacción
08/04/2026 20:56
La competición se desarrolló en un circuito habilitado en el entorno del colegio de Castriz
El cross de hace unas semanas en Castriz
Mar Casal
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Mañana se desplazarán hasta las instalaciones municipales de O Conco los centros educativos de CPI As Revoltas (Cabana), los CEIP Ponte do Porto, O Pindo (Carnota), CEIP Purilingüe de Carnota, Mar de Fóra (Fisterra), San Vicenzo (Vimianzo), Virxe da Barca (Muxía), IES Terra de Xallas (Santa Comba) e IES Eduardo Pondal (Ponteceso). 

El alumnado competirá en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, tanto masculino como femenino, a partir de las 11.00 horas.

Los 700 participantes que se espera que formen parte de estas carreras podrán gozar de una jornada que promueve una actividad deportiva, educativa y saludable, compitiendo en una modalidad de gran tradición histórica. 

La prueba se disputará en un entorno natural, propio de una carrera de cross, situado en la parte posterior de las instalaciones deportivas de O Conco. Esta proximidad facilita el acceso a servicios básicos tales como vestuarios, oficina técnica, pabellón deportivo y cafetería. 

El circuito elegido es la sede desde hace cinco años de la única prueba de obstáculos que se celebra en la comarca, que ya se convirtió en un referente a nivel gallego, el cross de obstáculo Terras do Vákner. 

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