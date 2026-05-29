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Dumbría

Acuerdo entre XEAL y Concello para la reconstrucción de la pasarela de la Fervenza do Ézaro

Dumbría destaca que se facilitará el acceso a uno de los espacios naturales más visitados de toda la zona

Redacción
29/05/2026 17:12
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Federico Rodríguez y Raúl González, ante la cascada 
Cedida
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El Concello de Dumbría y XEAL han firmado un convenio de colaboración para hacer posible la reconstrucción de la pasarela del Ézaro, una actuación orientada a reforzar la seguridad y facilitar el acceso a la fervenza, uno de los espacios naturales más visitados de la Costa da Morte.

La intervención permitirá recuperar un elemento clave para la movilidad en la zona, mejorando la experiencia de los visitantes y garantizando unas condiciones más seguras para vecinos y turistas en su recorrido por el entorno. Además, contribuirá a ordenar los flujos de acceso y a preservar el valor ambiental y paisajístico de este enclave singular. 

El alcalde, Raúl González, subraya que “la fervenza do Ézaro es uno de los grandes tesoros naturales de la Costa da Morte y es nuestra responsabilidad que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutarla de forma segura con esta nueva infraestructura, más segura y accesible. La formalización de este convenio con XEAL es un buen ejemplo de cordialidad institucional y de colaboración público-privada por el bien del territorio, con acciones concretas que mejoran la vida de las personas y del entorno en el que operan”. 

Para Federico Rodríguez Trillo, director de la División de Energía de XEAL “la recuperación de la pasarela supondrá un paso más en la mejora de las infraestructuras del entorno de la fervenza del Ézaro, reforzando su atractivo y contribuyendo a un uso más seguro y ordenado de este enclave natural”. 

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