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Dumbría

Fallece una mujer en la playa de O Ézaro

La víctima, de unos ochenta años, fue localizada flotando en el agua

Redacción
12/06/2026 18:45
Imagen de archivo de la playa de O Ézaro
AIG
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Una bañista falleció esta tarde en la plaza de O Ézaro, en Dumbría. Según informa el 112, la víctima, de unos ochenta años, fue localizada flotando en el mar junto a la orilla. Si bien se le practicaron maniobras de reanimación, tan solo se pudo confirmar el fallecimiento.

La voz de alarma la daba un particular sobre las 16.30 horas. Fueron unos jóvenes los que la sacaron del agua y avisaron a los servicios de emergencias. Al lugar acudieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Protección Civil de Dumbría, así como un helicóptero medicalizado desde Santiago, que finalmente no fue necesario.

A la víctima se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. 

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