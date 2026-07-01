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Dumbría

La 24ª Festa da Familia, el 19 de julio en la carballeira de Berdeogas

El plazo para la reserva de mesas está abierto hasta el día 16 en las oficinas municipales 

Redacción
01/07/2026 19:53
Una pasada edición de la Festa da Familia
Cedida
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Llega la 24ª edición de la Festa da Familia de Dumbría, que se celebrará el 19 de julio en el lugar de siempre: la Devesa da Lúa, en la carballeira de Berdeogas.

Desde el Concello esperan llenar un año más la carballeira de miles de personas y que los vecinos y visitantes disfruten de una jornada de fiesta y convivencia. 

El plazo para la reserva de mesas está abierto hasta el día 16 en las oficinas municipales. 

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