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Dumbría

El BNG de Dumbría reclama el arreglo urgente de una docena de caminos rurales

Los nacionalistas también preguntaron en el último pleno por la situación del PXOM

Redacción
03/07/2026 17:25
El portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo
El portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo
Cedida
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El BNG de Dumbría ha instado al gobierno municipal a actuar “á maior brevidade posible” para reparar varios caminos rurales que, según denuncia la formación nacionalista, presentan un importante estado de deterioro en distintas parroquias del municipio. 

La petición fue trasladada por el portavoz municipal del BNG, Xaime Trillo, durante el pleno ordinario celebrado este jueves. El edil defendió la necesidad de intervenir de forma prioritaria en aquellas vías que presentan un peor estado de conservación.

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Entre los caminos citados figuran el de Riba dos Prados, en Logoso; Agra das Bouzas, en Santa Uxía de O Ézaro; dos Ríos, dos Chans y Fonte Santa, en Os Buxantes; Canliño, Meáns y Mazaboi, en la parroquia de Dumbría; Fonte das Herbas y Rego da Devesa, en Berdeogas; además del camino do Monte, da Farrapa y da Pataqueira, en Salgueiros.

Para Xaime Trillo, “hai que actuar á maior brevidade posible nas vías que necesitan unha intervención urxente e prioritaria”, ya que considera que su estado dificulta el tránsito y perjudica tanto a los vecinos como a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

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Durante la sesión plenaria, el portavoz nacionalista también preguntó al alcalde por la situación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y por la intención del gobierno local de retomar su tramitación.

Dumbría non pode seguir sen un plan urbanístico que garanta seguridade xurídica á veciñanza á hora de querer facer calquera actuación”, afirmó Trillo, quien recordó que el Concello ya había intentado impulsar un planeamiento urbanístico años atrás y pidió conocer en qué situación se encuentra ese expediente.

El BNG considera que disponer de un PXOM actualizado resulta imprescindible para facilitar el desarrollo urbanístico del municipio y ofrecer mayor seguridad a vecinos y promotores a la hora de ejecutar nuevas actuaciones.

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