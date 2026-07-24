Berdeogas, en Dumbría, contará con un Punto de Atención á Infancia con ayuda provincial

González Formoso y Raúl González, tras la firma del acuerdo para financiar el PAI de Berdeogas Cedida

La Diputación de A Coruña y el Concello de Dumbría invertirán cerca de 190.000 euros en la creación de un Punto de Atención á Infancia (PAI) en Berdeogas, un nuevo servicio municipal destinado a facilitar la conciliación de las familias con niños de entre tres meses y tres años.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Dumbría, Raúl González Lado, firmaron este viernes el convenio que permitirá desarrollar el proyecto, cuyo presupuesto asciende a 189.775 euros. La institución provincial financiará el 80% de la actuación, con una aportación de 151.820 euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá el resto con fondos propios.

É fundamental para garantir as mesmas oportunidades ás familias que deciden vivir no rural Valentín González Formoso

Las obras consistirán en la rehabilitación y ampliación de la antigua escuela unitaria de Berdeogas, situada junto al centro social y cultural de la localidad. El edificio será adaptado para albergar el nuevo servicio, con espacios específicos para la atención infantil, zona de descanso y gateo, aseos adaptados, área de preparación de alimentos y un espacio exterior de juegos acondicionado con criterios de seguridad. El proyecto también contempla mejoras de eficiencia energética, climatización, iluminación y accesibilidad.

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El nuevo PAI ofrecerá atención diurna a menores de hasta tres años y pretende dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias del municipio, especialmente en un entorno rural donde la dispersión de la población dificulta el acceso a este tipo de servicios.

Durante la firma del convenio, Formoso destacó que disponer de servicios de conciliación “é fundamental para garantir as mesmas oportunidades ás familias que deciden vivir no rural”, mientras que el alcalde subrayó que el proyecto permitirá atender una demanda existente en el municipio y reforzar la oferta de servicios públicos dirigidos a la infancia. El plazo previsto para ejecutar las obras es de doce meses.