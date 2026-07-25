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Dumbría

La Festa da Praia do Ézaro llegará cargada de actividades para toda la familia

El programa combinará actividades infantiles, música, juegos tradicionales y propuestas gastronómicas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 18:50
Festa da Praia do Ézaro, en Dumbría
Festa da Praia do Ézaro, en Dumbría
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La playa do Ézaro volverá a convertirse el próximo fin de semana en uno de los principales escenarios festivos del verano en Dumbría con la celebración de la XXXIX Festa da Praia, que tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto. El programa combinará actividades infantiles, música, juegos tradicionales y propuestas gastronómicas dirigidas a públicos de todas las edades.

La programación arrancará el sábado a las 16.00 horas en el paseo marítimo con talleres de manualidades, juegos de habilidad e hinchables. A las 19.30 horas llegará el espectáculo familiar Enredos, de A Vela Circo, mientras que la actividad se trasladará por la noche al entorno de la Fervenza do Ézaro con la actuación de Gallaecia Small Band, que ofrecerá un repertorio de soul, jazz, boleros, mambos y canciones estivales. Como complemento, la cascada permanecerá iluminada entre las 22.30 y las 00.30 horas.

El domingo continuará la programación con nuevas actividades infantiles, el espacio TransPorta. Garabato de Xogos, música tradicional, una sardiñada popular y juegos tradicionales como carreras de sacos, cuerda o el baile do cañoto. El cierre de la fiesta correrá a cargo del DJ Matrek y de la orquesta Nueva Fuerza.

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