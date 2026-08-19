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Dumbría

Leti da Taberna se 'enreda' en Dumbría con su humor sobre el Camino

La actuación será el sábado a las 21.00 horas en el Edificio Bitácora y tendrá entrada gratuita

Redacción Carballo
19/08/2026 19:57
Leti da Taberna, en una actuación en Rianxo
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El Camino de Santiago, sus peregrinos y la convivencia entre las prisas de la vida moderna y los ritmos del rural gallego se convertirán este sábado en material para el humor en Dumbría. Leti da Taberna hará parada en O Ézaro con 'Enredadas no Camiño', su nueva gira de monólogos, que recorrerá diez localidades gallegas.

La actuación comenzará a las 21.00 horas en el Edificio Bitácora y tendrá entrada gratuita. Será una oportunidad para ver en directo a una creadora que ha construido buena parte de su popularidad en las redes sociales, donde supera los 110.000 seguidores entre Instagram y TikTok gracias, especialmente, a su particular mirada sobre la vida y el rural gallego.

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Después de trasladar ese universo a los escenarios con su primer monólogo, 'Enredada', Leti da Taberna regresa ahora con una propuesta que se pregunta si realmente es posible desconectar en un mundo que nunca se detiene, incluso cuando uno decide hacer el Camino.

A partir de esa cuestión aparecen peregrinos, vecinos y todas aquellas personas que viven o trabajan al pie de las rutas xacobeas. Situaciones cotidianas y encuentros propios del Camino pasan por el filtro de la retranca de la humorista, que confronta además la vida moderna con los ritmos de las pequeñas localidades gallegas.

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Pero 'Enredadas no Camiño' no será exactamente igual en todas sus paradas. El espectáculo incorpora historias y particularidades de cada territorio y reserva espacio para la improvisación y la participación de los espectadores, además de utilizar creaciones audiovisuales. De este modo, cada función se construye también a partir del lugar al que llega y de su público.

Dumbría será una de las diez localidades incluidas en la nueva gira, que continuará recorriendo Galicia hasta el 23 de octubre. El proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta a través del programa O Teu Xacobeo, destinado en este caso a acercar la creación y el humor a municipios vinculados con las rutas de peregrinación.

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