Leti da Taberna | “O humor é a mellor ferramenta para remover conciencias”
Creadora de contido, humorista e taberneira de nacemento, Leti chega o sábado a Dumbría (Edificio Bitácora ás 21.00 horas) con ‘Enredadas no Camiño’, un monólogo de “antipostureo”
Leticia Miraz (Lugo, 1986), máis coñecida como Leti da Taberna, medrou entre conversas, historias e humor na taberna familiar en Teixeiro. Comezou a gañar popularidade nas redes sociais durante a pandemia e converteuse nunha das creadoras de contido en galego máis coñecidas. Este sábado chega a Dumbría (Edificio Bitácora ás 21.00 horas) con ‘Enredadas no Camiño’, unha proposta que leva o universo de ‘Enredada’ ás rutas xacobeas e que forma parte do programa O Teu Xacobeo, no marco do Xacobeo 2027 promovido pola Xunta.
Que ten este espectáculo de diferente respecto a ‘Enredada’ e que te levou a utilizar o Camiño de Santiago como punto de partida?
Realmente non é un espectáculo tan diferente, senón o comezo deste novo ciclo promovido pola Xunta, dentro de O Teu Xacobeo 2027. ‘Enredada’ trata moito da realidade que vivimos co uso das redes sociais, de ata que punto estamos a vivir de cara á galería para mostrar unha vida irreal ou se realmente é a vida que estamos a levar. ‘Enredadas no Camiño’ mantén esa temática das redes sociais e desa vida supérflua e superficial, pero fiándoa co Camiño, que é unha realidade que percorre moitas vilas do rural galego. Ata que punto sería fácil posturear facendo o Camiño de Santiago sen todos eses medios, sen todos eses ‘outfits’, eses ‘breakfast’ de categoría e todas esas cousas? Un pouco a idea era esa.
O Camiño sempre estivo moi ligado á idea de desconectar. Realmente sabemos facelo hoxe?
Eu creo que non. Non sei como se plantexarán os peregrinos ese feito de atoparse sen cobertura no medio dun camiño e sen ter nada que mostrar. Esa frase que tanto se repite, “desconectar para conectar”, paréceme unha incongruencia. Pois desconecta realmente, porque estalo dicindo no Instagram! Apaga o móbil e desfruta da experiencia.
A xira incorpora historias e particularidades de cada lugar. Como vas preparar a función de Dumbría?
Estamos a gravar unhas pezas audiovisuais previas ao espectáculo que se proxectan ao remate. É como unha reportaxe na que lle pregunto á xente do pobo por cousas curiosas, se teñen algunha anécdota cos peregrinos ou co Camiño. En Dumbría achegareime coincidindo cunhas xornadas de arte de redeiras que hai pola mañá e despois achegarémonos ao Ézaro, que probablemente sexa onde poida atopar máis xente facendo o Camiño de Santiago a Fisterra. Esa peza montámola rapidamente antes do show e haberá que agardar ata o final para ver o que din as veciñas e os veciños. E se alguén me ve polo pobo co micrófono e quere participar, que se achegue, que para nós será un pracer.
Terme criado na taberna é, sen dúbida, unha parte fundamental do que fago a día de hoxe, tanto polo xeito de falar que teño, como polas historias e polo xeito de contar moitas cousas
Canto de Leti da Taberna hai en Leticia Miraz?
En Leti da Taberna pode haber un pouco de esaxeración de certos recursos que acaban sendo cómicos e que lle chegan á xente, pero a esencia da persoa é a mesma. A taberna dos meus avós actualmente rexéntaa miña nai e segue viva, segue aberta. É a sala da nosa casa, o noso salón de xogos e o noso centro de convivencia cos veciños e coa propia familia. Terme criado nese ambiente é, sen dúbida, unha parte fundamental do que fago a día de hoxe, tanto polo xeito de falar que teño, cun galego moi da casa, dos avós e do rural galego, como polas historias e polo xeito de contar moitas cousas.
Criarte nunha taberna axudouche tamén á hora de subirte a un escenario?
Si. Hai algo que me dá moita facilidade para a comedia, tanto cando gravo vídeos na rúa como no escenario, e é o feito de que cheiras á xente, palpas a enerxía da xente antes de falar con ela. Sabes se esa persoa vai querer falar ou non e sabes ter recursos para responderlle. Creo que iso é unha escola da casa que vivimos os que temos a fortuna de criarnos nunha taberna. Ademais, na nosa casa nunca sabes quen che vai entrar pola porta. Nun espectáculo é o mesmo. Non sabes nin o estado de ánimo que teñen: hai xente que quere que a escoites, xente que quere tomar algo en tranquilidade, xente que quere desafogar… É unha escola que te curte para tratar co público e que despois é moi guai levar á escena.
O teu humor parte de situacións cotiás, pero tamén serve para falar con retranca de feminismo ou crítica social.
Creo que o humor é a ferramenta máis útil para remover conciencias. E máis nun mundo como o actual, no que vivimos nunha crispación constante, non se admite o debate e non se respecta moito un pensamento diferente ao noso. A perspectiva feminina creo que é precisa no humor e na vida en xeral. E tamén quero aclarar que a retranca é algo moi innato, non é algo que eu poida facer premeditadamente, é algo que sae. Vívese na taberna, no falar do rural. E é algo que me está chirriando bastante dun tempo a esta parte, porque se utiliza para calquera persoa que faga humor en galego. Creo que é unha disciplina moi específica, un xeito moi concreto de contar certas cousas, e estase utilizando demasiado á lixeira.
Está ben que se vexa que no rural estamos no mundo e temos de todo. Temos asfalto e temos beirarrúas. E, bueno, xusto na miña parroquia aínda non temos auga da traída, pero estamos a punto.
Estase a abusar da retranca como etiqueta para falar do humor galego?
Si, eu creo que si. Creo que se abusa dese termo para calquera recurso cómico ou sarcástico. Non é o mesmo unha comparación, unha esaxeración ou o sarcasmo que algo tan propio da nosa realidade como é a retranca. É algo que, aínda que o queiras explicar, non sabes moi ben como facelo.
Hai moitos tópicos sobre como se representa o rural en Galicia. Cres que ese humor que fas pode estar a cambiar o xeito de miralo?
Non me quero atribuír certo cambio, nin moitísimo menos, pero si que está ben que se vexa que no rural estamos no mundo e temos de todo. Temos asfalto e temos beirarrúas. E, bueno, xusto na miña parroquia aínda non temos auga da traída, pero estamos a punto (ri). Tamén temos móbil, temos cobertura e temos moito que dicir da nosa realidade. E está ben mostrar outras realidades: somos persoas que temos 30 anos, temos coches, desprazámonos, temos acceso á cidade e, se vivimos no rural, é por elección propia.
A retranca é unha disciplina moi específica, un xeito moi concreto de contar certas cousas, e estase utilizando demasiado á lixeira
Que esperas da función deste sábado en Dumbría?
De entrada, agardo que veñan con toda a súa boa disposición para desfrutar dun monólogo de antipostureo, que nos fai ver desde fóra, desde outra perspectiva, a nosa realidade actual. E espero que veñan tamén con moita disposición de responder ao micrófono de 'Enredadas no Camiño', que andará pola vila ao longo de todo o día, e de pasar sobre todo unha xornada moi divertida, moi fermosa, na que presumamos de Dumbría con moita honra e do humor galego por bandeira, por suposto.