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Dumbría

El espectáculo audiovisual de la fervenza do Ézaro se adelanta media hora a partir de este fin de semana

El cambio obedece a que según el verano se va aproximando a su fin anochece más temprano

Redacción Carballo
25/08/2026 20:20
O Eco do Ézaro es un espectáculo único en Galicia
Cedida
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Según va avanzando el verano los días se van haciendo más cortos, circunstancia que explica el cambio de horario que a partir de este fin de semana va a implantar el Concello de Dumbría para presenciar el espectáculo audiovisual que desde principios de julio se viene proyectando en la fervenza do Ézaro con la llegada de la noche.

'O eco do Ézaro', que así se denomina, combina luces, láseres, música y proyecciones sobre la popular cascada.  

Desde este fin de semana hasta el sábado 19 de septiembre, día en el que se realizará la última proyección, las personas interesadas en contemplar este espectáculo único en el que se narra una historia basada en la mitología gallega, podrán elegir tanto el viernes como el sábado entre un triple horario: de 22.00 a 22.30, de 22.30 a 23.30 y de 23.30 a 00.00 horas. 

En todos los casos, el horario de inicio se adelante media hora con respecto al horario que vino siendo habitual hasta ahora.

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