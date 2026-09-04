El BNG de Dumbría insiste en la necesidad de contar con un centro de día

Xaime Trillo, portavoz del BGN de Dumbría Cedida

El BNG de Dumbría volvió a llevar al pleno ordinario de esta semana el asunto referido a la necesidad de contar con un centro de día, por entender que la atención que se presta a través del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no es suficiente.

El portavoz nacionalista, Xaime Trillo, recuerda que ya el año pasado llevó a pleno una moción en la que proponía instar a la Xunta a construir un centro de día de un mínimo de 25 plazas y que las propuesta fue aprobada con los votos favorables de PSOE y BNG, y la abstención del PP.

En ruegos y preguntas, los nacionalistas también pidieron que se establezcan puntos violeta en las principales fiestas que se celebran en el municipio como prevención y apoyo contra la violencia machista y sexual.