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Dumbría

El BNG de Dumbría insiste en la necesidad de contar con un centro de día

El grupo demanda también que se instalen puntos violeta en los principales eventos festivos que se celebran en el municipio

Redacción Carballo
04/09/2026 13:15
Xaime Trillo, portavoz del BGN de Dumbría
Xaime Trillo, portavoz del BGN de Dumbría
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El BNG de Dumbría volvió a llevar al pleno ordinario de esta semana el asunto referido a la necesidad de contar con un centro de día, por entender que la atención que se presta a través del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no es suficiente.

El portavoz nacionalista, Xaime Trillo, recuerda que ya el año pasado llevó a pleno una moción en la que proponía instar a la Xunta a construir un centro de día de un mínimo de 25 plazas y que las propuesta fue aprobada con los votos favorables de PSOE y BNG, y la abstención del PP.

En ruegos y preguntas, los nacionalistas también pidieron que se establezcan puntos violeta en las principales fiestas que se celebran en el municipio como prevención y apoyo contra la violencia machista y sexual.

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