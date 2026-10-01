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Dumbría

Las víctimas de la silicosis de Castrelo siguen vivas en la memoria de Dumbría casi 80 años después

El BNG de la Costa da Morte ha organizado para este sábado en el Centro Social de Dumbría, un homenaje a las víctimas de aquel episodio

Manuel Bermúdez Bermúdez
01/10/2026 11:56
Cartel diseñado por Mon Lendoiro para el acto de recuerdo que tendrá lugar en Dumbría
Cartel diseñado por Mon Lendoiro para el acto de recuerdo que tendrá lugar en Dumbría
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Han pasado casi ocho décadas desde que decenas de trabajadores participaron en la construcción de las infraestructuras hidráulicas de Castrelo, en Dumbría, y muchos de ellos acabaron pagando aquellos trabajos con su salud y con su vida. La silicosis provocada por las condiciones en las que desarrollaron su labor dejó una profunda huella en numerosas familias de la zona, una memoria que este sábado volverá a hacerse presente en el municipio.

El BNG de la Costa da Morte ha organizado para este sábado, a partir de las 10.30 horas en el Centro Social de Dumbría, un homenaje a las víctimas de aquel episodio. La iniciativa busca recordar a los trabajadores de la antigua empresa Carburos Metálicos que fallecieron a causa de la enfermedad tras participar, a mediados del siglo pasado, en la construcción del túnel de abastecimiento de agua para la central eléctrica de Castrelo.

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El acto tendrá como protagonistas a quienes vivieron aquellos trabajos y a las familias que sufrieron posteriormente sus consecuencias. Celina Cambeiro e Isolina Martínez, dos mujeres que trabajaron en el túnel de Castrelo, participarán en una charla-coloquio en la que podrán aportar su testimonio sobre aquella etapa. Junto a ellas estará Xesús Túñez, hijo de uno de los trabajadores fallecidos por silicosis.

Será precisamente el recuerdo directo de los protagonistas el eje de una jornada que pretende mantener viva una historia que marcó a varias generaciones. Las víctimas desarrollaron sus labores sin las condiciones de protección y seguridad para la salud necesarias frente a la exposición al polvo, origen de una enfermedad profesional que acabaría teniendo consecuencias mortales para decenas de trabajadores.

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La construcción de las infraestructuras de Castrelo se remonta a 1947, por lo que Dumbría se encuentra ya a las puertas del 80 aniversario del inicio de aquellas obras. Más allá de la infraestructura que dejaron tras de sí, aquellos trabajos permanecen ligados en la memoria local a los hombres y mujeres que participaron en ellos y, especialmente, a las consecuencias que la silicosis tuvo entre los trabajadores y sus familias.

El homenaje estará presentado por el portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo. Tras la charla-coloquio, la jornada dará paso a un recital poético en el que participarán Begoña Barral, Suso Baamonde y Álex López.

La música también tendrá presencia en el recuerdo a las víctimas, con la participación del saxofonista Juanma Abelleira, encargado de acompañar una jornada con la que, casi 80 años después del comienzo de aquellas obras, Dumbría volverá a mirar hacia uno de los episodios que dejaron una huella más dolorosa entre sus trabajadores y sus familias.

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