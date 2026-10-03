Un centenar de personas recupera en Dumbría la memoria de las víctimas de la silicosis de Castrelo

Participantes en el homenaje a las víctimas de la silicosis de Castrelo este sábado en Dumbría Cedida

Un centenar de personas participó este sábado en el Centro Social de Dumbría en un homenaje a las víctimas de la silicosis del túnel de Castrelo, una tragedia que se cobró la vida de decenas de trabajadores de la antigua Carburos Metálicos a mediados del siglo pasado. El acto, organizado por el BNG de la Costa da Morte, permitió recuperar los testimonios de quienes vivieron aquellos hechos y de familiares de los fallecidos.

Los trabajadores participaron en la construcción de un túnel para abastecer de agua a la central eléctrica de Castrelo, en Dumbría. Según recoge la organización en su comunicado, realizaron aquellos trabajos sin unas condiciones adecuadas de protección y seguridad frente a una enfermedad que terminaría causando numerosas muertes.

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Uno de los principales testimonios de la jornada fue el de Celina Cambeiro, que actualmente tiene 93 años y trabajó en el propio túnel. Junto a ella intervino Xesús Túñez, hijo de uno de los trabajadores fallecidos a consecuencia de la silicosis. Ambos relataron sus recuerdos durante una charla-coloquio con la que comenzó el homenaje, presentado por el portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo.

La conversación se abrió posteriormente al público y varios asistentes tomaron la palabra para recordar a los fallecidos. Durante las intervenciones también se señaló la responsabilidad de la compañía y las dificultades que, según los participantes, existieron para que reconociese la enfermedad y reparase a las víctimas.

La vertiente cultural puso el cierre al encuentro. Begoña Barral, Suso Baamonde, Álex López y Mari Carmen Rey Núñez participaron en un recital poético acompañado por la música del saxofonista Juanma Abelleira Ronquete.