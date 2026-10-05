Xeal, premiada por la eficiencia energética de su nueva fábrica de carbón vegetal en Dumbría

Maria Couto recibiendo el premio otorgado a Xeal Cedida

Xeal, Xallas Electricidad y Aleaciones, ha sido reconocida en los premios Energy Days 2026 por el proyecto de iluminación desarrollado en su nueva fábrica de carbón vegetal de Dumbría. El Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) distinguió la actuación por la incorporación de criterios de eficiencia energética desde la propia fase de diseño y su adaptación a las especiales condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

La consejera delegada de XEAL, María Couto, fue la encargada de recoger el galardón durante la Noite Enerxética celebrada en Santiago de Compostela, que reunió a alrededor de un centenar de personas. El premio le fue entregado por Santiago González, consultor y analista jurídico de Integria.

La modernización de la central de la Fervenza, premio de Innovación Energética Más información

El sistema instalado en la fábrica de Dumbría fue diseñado utilizando herramientas de simulación y diseño 3D. Esta tecnología permitió estudiar previamente la distribución de la luz, comprobar los niveles de iluminación necesarios en cada espacio y determinar la solución más eficiente antes de ejecutar la instalación.

Uno de los principales retos era precisamente el entorno en el que deben funcionar las luminarias. La actividad de la planta implica presencia de polvo, variaciones de temperatura y un uso intensivo de las instalaciones, por lo que se optó por equipos de elevada robustez y fiabilidad capaces de soportar estas condiciones y, al mismo tiempo, reducir las necesidades de mantenimiento.

Xeal acelera su modernización industrial y energética con nuevos equipos y mejoras Más información

Según destacó el jurado de Cluergal, el resultado permite combinar una elevada calidad de iluminación con ahorro energético, mayor durabilidad y un menor mantenimiento, además de contribuir a garantizar la continuidad operativa de las instalaciones.

El reconocimiento a Xeal formó parte de la edición 2026 de unos premios con los que Cluergal distingue proyectos y trayectorias vinculados a la eficiencia energética, la innovación, el emprendimiento y las energías renovables en Galicia.

Junto a la compañía con instalaciones en Cee y Dumbría fueron galardonadas Recursos de Galicia, E.Nova Enerxía y Sentiec, las tres con sede en Santiago, y el proyecto Eneports, liderado por el Instituto Tecnológico de Galicia. El presidente de la Asociación Eólica de Galicia, José Manuel Pazo, recibió además el premio de comunicación energética y la ex subdirectora xeral de Enerxía Paula Oliete obtuvo un reconocimiento especial por su trayectoria.