La Diputación destina casi 900.000 euros a renovar dos carreteras en Dumbría y Cerceda

Carretera provincial DP 3404 a su paso por Dumbría Diputación

La Diputación de A Coruña sacó a licitación dos proyectos de mejora de carreteras provinciales de Dumbría y Cerceda, con una inversión conjunta de 898.032 euros. Las actuaciones se centrarán en la renovación del pavimento de la DP-3404, que comunica la Serra de Outes con Dumbría, y de la DP-2403, entre Cerceda y Xesteda, además de incorporar diferentes mejoras para reforzar la seguridad de la circulación.

Ambos proyectos contemplan la reparación de las zonas deterioradas, la extensión de nuevas capas de asfalto y la renovación de las marcas viales, aunque presentan diferencias en cuanto a la longitud de los tramos afectados y las intervenciones previstas.

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La actuación de mayor presupuesto corresponde a la DP-3404, donde la institución provincial invertirá 450.448,82 euros para mejorar un tramo de 4,37 kilómetros situado íntegramente en Dumbría.

Las obras se desarrollarán entre los puntos kilométricos 22,790 y 27,160 y consistirán principalmente en la extensión y compactación de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor.

El proyecto también incluye el fresado del pavimento en las intersecciones con otras carreteras y en el carril contiguo a la senda peatonal situada en el margen derecho de la vía. Antes de comenzar los trabajos de asfaltado se procederá a la limpieza de los arcenes.

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La intervención finalizará con la reposición de las marcas viales para mejorar la visibilidad de la señalización horizontal. El plazo de ejecución previsto para esta obra es de cuatro meses.

En Cerceda, la Diputación destinará 447.583 euros a mejorar el estado de la DP-2403, que conecta Cerceda con Xesteda.

Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2,900 y 5,500, aunque quedará excluido el sector situado entre los kilómetros 4,660 y 5,000, donde recientemente se modificó una intersección.

En este caso, la renovación del firme se realizará mediante la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor, uno más que en la actuación prevista en Dumbría.

Antes del asfaltado se llevarán a cabo labores de limpieza de arcenes y cunetas, así como el fresado y la reparación de las zonas del pavimento que presentan un mayor deterioro.

La intervención incluirá también la renovación de las marcas viales y de la señalización vertical. Además, se sustituirán o repararán las barreras de seguridad que presenten daños y se adaptarán los pozos y sumideros a la nueva altura del pavimento. El plazo de ejecución previsto para las obras de la DP-2403 es de cinco meses.