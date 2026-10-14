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Diario de Ferrol

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Dumbría

Dumbría súmase ao Día das Bibliotecas cun Encontro de mulleres escritoras

A cita é o venres día 24 de outubro nas instalacións do Conco

Redacción Carballo
14/10/2026 20:09
Cartel promocional do evento
Cartel promocional do evento
Concello de Dumbría
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As bibliotecas de Dumbría van a celebrar o Día Internacional das Bibliotecas (24 de outubro) e o Día das Escritoras (15 de outubro) cun Encontro con mulleres escritoras que vai ter lugar o sábado día 24 de outubro nas instalacións do Conco (11.30 horas).

Trátase de seis autoras vinculadas dun ou doutro xeito o propio concello dumbriés. O encontro pretende ser o nexo entre as actividades que se veñen desenvolvendo nas cinco bibliotecas dumbriesas e outras de promoción da igualdade que se levarán a cabo ao longo de todo o mes.

Unha das protagonistas da xornada será Nieves García Centeno, xornalista e historiadora con orixes na parroquia de Buxantes que presentará a súa obra 'Arsinoe, reina de Alejandría'.

Tamén acudirá Érica Domínguez Pais, veciña de Hospital, é autora de 'Reflexións confinadas', un relato moderno sobre a historia de pandemia de fai seis anos.

Outra das ponentes será Rebeca Cernadas Ameijeiras, nacida en Salgueiriños e que presentará 'La niña del columpio', libro que publicou xunto con Miguel López, que tamén acudirá o encontro.

A mestra e escritora Guadalupe Vázquez Formoso dará a coñecer unha das súas últimas obras 'Eu, Monstro'. unha novela na que aborda a transfobia.

No acto tamén estarán presentes a tres mulleres gañadoras das primeiras edicións do Certame de relatos Territorio Vákner. 

É o caso de Natalia Lema Otero, gañadora da primera edición con 'O Vákner era unha muller'; de Ainhoa Conde Castro, gañadora da segunda edición co relato 'Querida Catalina'; e de Natalia Monje, gañadora da tercera edición con 'Bring your Spirit Down'.

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