Dumbría súmase ao Día das Bibliotecas cun Encontro de mulleres escritoras
A cita é o venres día 24 de outubro nas instalacións do Conco
As bibliotecas de Dumbría van a celebrar o Día Internacional das Bibliotecas (24 de outubro) e o Día das Escritoras (15 de outubro) cun Encontro con mulleres escritoras que vai ter lugar o sábado día 24 de outubro nas instalacións do Conco (11.30 horas).
Trátase de seis autoras vinculadas dun ou doutro xeito o propio concello dumbriés. O encontro pretende ser o nexo entre as actividades que se veñen desenvolvendo nas cinco bibliotecas dumbriesas e outras de promoción da igualdade que se levarán a cabo ao longo de todo o mes.
Unha das protagonistas da xornada será Nieves García Centeno, xornalista e historiadora con orixes na parroquia de Buxantes que presentará a súa obra 'Arsinoe, reina de Alejandría'.
Tamén acudirá Érica Domínguez Pais, veciña de Hospital, é autora de 'Reflexións confinadas', un relato moderno sobre a historia de pandemia de fai seis anos.
Outra das ponentes será Rebeca Cernadas Ameijeiras, nacida en Salgueiriños e que presentará 'La niña del columpio', libro que publicou xunto con Miguel López, que tamén acudirá o encontro.
A mestra e escritora Guadalupe Vázquez Formoso dará a coñecer unha das súas últimas obras 'Eu, Monstro'. unha novela na que aborda a transfobia.
No acto tamén estarán presentes a tres mulleres gañadoras das primeiras edicións do Certame de relatos Territorio Vákner.
É o caso de Natalia Lema Otero, gañadora da primera edición con 'O Vákner era unha muller'; de Ainhoa Conde Castro, gañadora da segunda edición co relato 'Querida Catalina'; e de Natalia Monje, gañadora da tercera edición con 'Bring your Spirit Down'.