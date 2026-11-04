Dumbría
El pleno de Dumbría aprueba una moción del BNG pidiendo sumarse a la huelga general del 11 de noviembre
En la iniciativa los nacionalistas reclaman a la Xunta y el Gobierno central medidas para paliar el incremento del coste de la vida y para favorecer el acceso a una vivienda digna
El BNG de Dumbría logró sacar adelante en el pleno del pasado martes una moción de apoyo a la huelga general del próximo día 11. En la iniciativa los nacionalistas reclaman a la Xunta y el Gobierno central medidas para favorecer el acceso a la vivienda, así como la implementación de políticas orientadas a la reducción del coste de la vida mediante una intervención sobre los precios de bienes esenciales y servicios energéticos, además de reivindicar una mejora de salarios y una actualización de las pensiones.
El grupo opositor también aprovechó el turno de ruegos y preguntas para expresar su preocupación por la situación de Xeal.