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Dumbría

El pleno de Dumbría aprueba una moción del BNG pidiendo sumarse a la huelga general del 11 de noviembre

En la iniciativa los nacionalistas reclaman a la Xunta y el Gobierno central medidas para paliar el incremento del coste de la vida y para favorecer el acceso a una vivienda digna

Redacción Carballo
04/11/2026 21:05
El portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo
El portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo
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El BNG de Dumbría logró sacar adelante en el pleno del pasado martes una moción de apoyo a la huelga general del próximo día 11. En la iniciativa los nacionalistas reclaman a la Xunta y el Gobierno central medidas para favorecer el acceso a la vivienda, así como la implementación de políticas orientadas a la reducción del coste de la vida mediante una intervención sobre los precios de bienes esenciales y servicios energéticos, además de reivindicar una mejora de salarios y una actualización de las pensiones.

El grupo opositor también aprovechó el turno de ruegos y preguntas para expresar su preocupación por la situación de Xeal. 

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