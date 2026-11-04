El pleno de Dumbría aprueba una moción del BNG pidiendo sumarse a la huelga general del 11 de noviembre

El portavoz municipal del BNG de Dumbría, Xaime Trillo EC

El BNG de Dumbría logró sacar adelante en el pleno del pasado martes una moción de apoyo a la huelga general del próximo día 11. En la iniciativa los nacionalistas reclaman a la Xunta y el Gobierno central medidas para favorecer el acceso a la vivienda, así como la implementación de políticas orientadas a la reducción del coste de la vida mediante una intervención sobre los precios de bienes esenciales y servicios energéticos, además de reivindicar una mejora de salarios y una actualización de las pensiones.

El grupo opositor también aprovechó el turno de ruegos y preguntas para expresar su preocupación por la situación de Xeal.