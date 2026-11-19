A Asociación de Gaiteiras Galegas volve a poñer en valor o papel das mulleres na transmisión da cultura tradicional
A Casa da Cultura de Berdeogas acolle este sábado unha nova edición de 'A Memoria das Avoas'
A Asociación de Gaiteiras Galegas (AGG) celebra o vindeiro sábado 21 de novembro unha nova edición de 'A Memoria das Avoas. Creadoras e transmisoras da nosa cultura popular', unha iniciativa que busca recoñecer e visibilizar o papel fundamental das mulleres na conservación e transmisión da tradición oral, musical e do baile tradicional de Galicia.
Tras a súa primeira edición, impulsada no marco das Letras Galegas dedicadas ás cantareiras e á poesía popular oral, a AGG dá continuidade a este proxecto coa vontade de manter vivo o recoñecemento ás mulleres que, xeración tras xeración, gardaron na súa memoria un valiosísimo patrimonio cultural composto por cantigas, romances, bailes, melodías, historias e saberes tradicionais.
A xornada terá lugar na Casa da Cultura de Berdeogas, con entrada de balde ata completar aforo, e estará centrada nesta ocasión nas portadoras da tradición oral das parroquias de Berdeogas (Dumbría) e Berdoias (Vimianzo), protagonistas dunha homenaxe pública que pretende agradecer a súa xenerosa contribución á conservación do patrimonio inmaterial galego.
O programa incluirá unha charla-homenaxe coas mulleres de Berdeogas e Berdoias representadas nas figuras de María Núñez Agulleiro, María Gloria Fernandez Esparís, Divina Pereira Núñez, Julia Barrientos Lema, Pura Agrafojo Castiñeir,a Maricarmen Agrafojo Castiñeira, Alejandro Pérez Rodríguez, María Pérez Caamaño e María Estrella Espasandín García.
Será un espazo de encontro e memoria no que compartir experiencias, lembranzas e testemuños arredor da transmisión da música e do baile tradicionais. O acto estará acompañado por diversas actuacións musicais, coa participación das Pandeireteiras de Berdeogas e Berdoias, así como dos grupos As de Buxantes e Traspes Pandeireteiras, que achegarán ao público un repertorio representativo da riqueza da tradición oral da comarca.
Esta iniciativa nace da necesidade de seguir poñendo nome e apelidos a tantas mulleres que, malia seren figuras esenciais para a conservación da cultura popular galega, permaneceron durante décadas nun segundo plano. Fronte ao anonimato co que frecuentemente se identificou ás cantareiras, pandeireteiras e bailadoras, 'A Memoria das Avoas' pretende recoñecer o seu papel como auténticas creadoras, depositarias e transmisoras do saber tradicional galego.
O encontro constitúe tamén un espazo de diálogo interxeracional no que se unen memoria, música e comunidade, favorecendo o intercambio de coñecementos entre distintas xeracións e reforzando a ligazón entre a sociedade actual e o patrimonio cultural herdado.
Con esta actividade, a Asociación de Gaiteiras Galegas reafirma o seu compromiso coa defensa, estudo, conservación e divulgación da cultura tradicional galega, ao tempo que continúa avanzando na necesaria visibilización das mulleres que fixeron posible a súa supervivencia ata os nosos días. A entidade organizadora conta coa colaboración do Concello de Dumbría e da Deputación da Coruña.